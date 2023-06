¿Ahora sí llegará a Unión? Teófilo Gutiérrez analiza posibilidad

El delantero de 38 años, Teófilo Gutiérrez, dejó el Atlético Bucaramanga antes de finalizar su vínculo contractual con el club y desde que se dio a conocer su salida, el jugador no ha tenido acercamientos claros con otros equipos.



Sin embargo, el panorama de Teófilo estaría por cambiar, debido a que estaría dispuesto a escuchar la oferta de Unión Magdalena, equipo al que no pudo llegar a inicios del semestre tras no llegar a un acuerdo en el contrato.



De acuerdo a información en el programa Vbar de Caracol Radio, Teófilo Gutiérrez adelanta diálogos con las directivas del Unión Magdalena y la posibilidad de que el delantero se vista con la camiseta del ‘Ciclón’ está muy cerca de sellarse.



Por ahora, hay que esperar si finalmente Teo llega a Santa Marta para el segundo semestre para convertirse en el fichaje bomba del equipo samario, quien deberá luchar por no descender en la próxima temporada de Liga BetPlay.





Cabe mencionar que Teófilo Gutiérrez no tuvo su mejor rendimiento en Bucaramanga y allí apenas pudo jugar 13 partidos y no pudo anotar ningún gol, por lo que el delantero busca volver a retomar su forma para ser de nuevo protagonista en el fútbol colombiano.