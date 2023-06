‘Bolillo’ sin miedo: dio a conocer la realidad de Bacca en Junior

Junior de Barranquilla empezó su pretemporada de cara a la Liga BetPlay del segundo semestre y desde ya el técnico Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez empezó a dar a conocer movimientos en la nómina.

Después de que se confirmara las salidas de Luis ‘Chino’ Sandoval, Sebastián Viera, César Haydar José Ortiz y Amaury Torralvo, el técnico decidió entregar altas y ya han recibido el visto bueno Víctor Moreno, Emanuel Oliviera y Pablo Rojas. Sin embargo, aún se espera que haya más movimientos en próximos días.



De igual manera, la situación de Carlos Bacca en Junior tampoco es buena y después de la mala temporada en el primer semestre, se especuló sobre una posible salida del goleador, pero con respecto a la actualidad del jugador, ‘Bolillo’ Gómez resaltó la relación que lleva con él en el programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio y contó si lo tendrá en cuenta para la temporada.



"Con Carlos se ha hablado, hemos tenido reuniones, él ha estado trabajando y él tiene contrato. Son situaciones que aún no hemos entrado a definir. Bacca se está entrenando bien, es un futbolista que pueden estar en la institución, pero es importante que enseñen. Entiendo que quiere seguir, pero los resultados a veces no ayudan. Es una situación, él ya habló con el mayor accionista, no sé a qué término llegaron, yo le tengo aprecio a él, pero tuvo comportamientos. Él es una persona muy querida", fue contundente ‘Bolillo’.





De esta manera, Carlos Bacca seguirá en la plantilla por tener contrato vigente, pero tras estas declaraciones de ‘Bolillo’, no le quedó asegurada totalmente la oportunidad de ser titular en Junior. Por ahora, tendrá que hacer fila y demostrar que aún tiene condiciones y que apenas tuvo un bache en el primer semestre.