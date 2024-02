Tolima y Equidad lideran la Liga: tabla de posiciones y resultados

La Liga BetPlay 2024-I continúa a toda marcha y en esta fecha 9 se espera que se mueva considerablemente la tabla de posiciones tras choques importantes que se darán.



El que continuó teniendo malos resultados fue Atlético Nacional, que sumó su tercera derrota consecutiva en esta Liga BetPlay, haciendo continuar la debacle futbolística que tiene el equipo antioqueño.

Partidos y resultados fecha 8 de Liga BetPlay 2024-I



Jaguares de Córdoba 1-1 América de Cali

La Equidad 2-0 Atlético Nacional

Deportivo Pereira 3-3 Junior de Barranquilla

Boyacá Chicó vs. Independiente Santa Fe

Deportivo Cali vs. Deportes Tolima

​Envigado vs. Patriotas

Millonarios vs. Once Caldas

Fortaleza CEIF vs. Alianza FC

Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto

Atlético Bucaramanga vs. Águilas Doradas (aplazado)

Tabla de posiciones de la fecha 9 de la Liga Betplay 2024-I



1. Deportes Tolima | 17 pts (+8)

2. La Equidad | 17 pts (+5)

3. Deportivo Pereira | 17 pts (+4)

4. Deportivo Cali | 14 pts (+6)

5. Junior de Barranquilla | 14 pts (+2)

6. Águilas Doradas | 14 pts (+1)

7. Independiente Santa Fe | 13 pts (+4)

8. Atlético Bucaramanga | 13 pts (+1)

9. Jaguares de Córdoba | 12 pts (+2)

10. Fortaleza CEIF | 12 pts (+1)

11. Millonarios | 11 pts (+3)

12. América de Cali | 9 pts (0)

13. Envigado | 9 pts (-2)

14. Once Caldas | 9 pts (-3)

15. Atlético Nacional | 8 pts (-2)

16. Alianza FC | 8 pts (-2)

17. Boyacá Chicó | 8 pts (-4)

18. Independiente Medellín | 8 pts (-11)

19. Patriotas | 5 pts (-5)

20. Deportivo Pasto | 4 pts (-8)