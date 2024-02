¿Por qué guarda luto Atlético Nacional y a qué se debe la polémica?

Un día después de un triunfo contundente y refrescante contra Águilas Doradas (3-0), Atlético Nacional recibió una triste noticia.

El club confirmó la muerte de Jorge Iván Álvarez, conocido como 'Vitri', un fiel hincha del verde que lo acompañó siempre de manera incondicional.



"Un hincha incondicional que nunca faltó, además de un gran ser humano. Gracias por el apoyo, la buena energía y por siempre vestir los colores del más grande. Descansa en paz, Vitri", fue el mensaje que publicó la institución.



Según informó el diario El Colombiano, 'Vitri' falleció después de ser arrollado por una motocicleta, la noche del domingo.



La curiosidad es que en las redes sociales hubo fuertes reclamos a los directivos, como suele ocurrir, por el adiós del aficionado. ¿Qué pasó? Hace varios meses se decidió no permitir el ingreso de 'Vitri' a la sede deportiva de Guarné, una decisión que obedeció a un protocolo básico de seguridad que obliga a quienes ingresan a demostrar su afiliación a una EPS; requisito que no cumplía el fiel seguidor.



Según reportó El Colombiano, Dorlan Pabón y Jefferson Duque intercedieron para que se le permitiera el ingreso nuevamente, pero no tuvieron éxito.