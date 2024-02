¿Confiado? Así habló Jhon Bodmer sobre la victoria de Nacional

Atlético Nacional obtuvo una victoria contundente 3-0 en condición de visitante frente a Águilas Doradas, que lo mantiene en los puestos de arriba en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor.

Frente al presente que está viviendo el cuadro verdolaga, el técnico de Atlético Nacional, Jhon Jairo Bodmer, se refirió a lo bueno que hizo su equipo frente a Águilas, al igual de las cosas que el verdolaga debe mejorar de acuerdo a los siguientes compromisos.

Análisis del partido



“Hoy tuvimos profundidad y finalización, aprovechamos el espacio, porque ellos salían mucho. Competimos bien la primera y segunda pelota, los magos son ellos (jugadores) que son los que ejecutan. Rescato que a pesar que en los partidos anteriores no se han dado las cosas, han insistido en el trabajo y hoy se dieron las cosas”.



Nuevos jugadores



“Contento por el debut de Santiago (Rojas), me encanta que venga a competir, eso va a elevar el nivel de Chipi (Castillo). Pablo (Ceppelini) está muy bien, está creciendo en su parte condicional, hasta que no esté a tope, no lo puedo poner”



Intensidad de juego



“Hubo criterio con balón, se generó riesgo, tuvimos buenas presiones. Suele pasar que un equipo con un jugador menos, duplica esfuerzos. Valoro que aún con ese hombre menos, no sufrimos el partido. Hacemos lo mismo desde la estructura, pero hacemos ajustes. Hay que insistir y creer en lo que trabajamos”

Apoyo de la hinchada



“Agradezco a la hinchada que vino a acompañar al equipo. No hemos cambiado nada, el trabajo es el mismo, hoy las cosas salieron bien. Esto nos va a servir para seguir creciendo”.