¡Caos por boletas para la final! Hinchas protestan en sede del Cali

Deportivo Cali y Deportes Tolima jugarán este domingo el partido de ida de la final de la Liga Betplay II 2021.



La cita es a las 6:00 p.m. pero en ella no estarán todos los que quisieran estar, por una razón elemental: no hay una sola boleta disponible.



El propio club lo confirmó en un comunicado: "como era de esperarse la boletería para el partido final contra Deportes Tolima se agotó rápidamente debido al masivo interés en el mismo. Es importante aclarar que hay un aforo y un capacidad limitada en le estadio, razón por la cual pedimos su comprensión, toda vez que no fue posible atender las solicitudes de compra de miles de aficionados", dice el comunicado.

📃 [Comunicado] Boletería gran final Liga 2021 II. pic.twitter.com/WIbSyOIrtN — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) December 17, 2021

Las sospechas por un negocio de revendedoras, según el club, no son ciertas: "Se instruyó al operador Warena que cada persona podría comprar máximo dos boletas", dijo el club.



Sin embargo, cientos de hinchas se quedaron frente a la sede reclamando porque, a pesar de haber llegado muy temprano, se quedaron sin nada. Fue necesaria inclusive la presencia de hombres del Esmad para evitar disturbios más complicados.