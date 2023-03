Gómez declaró su amor eterno por Nacional: ‘Renovaría de por vida’

Sebastián Gómez, uno de los futbolistas más importantes que ha tenido los últimos años Atlético Nacional regresó de nuevo a entrenamientos luego de superar una lesión en su tobillo que lo alejó de las canchas por varios meses, confirmando el deseo de volver con más ilusiones y retos con el club.

Con su retorno oficial a entrenamientos, Sebastián Gómez espera volver a estar en su nivel deportivo y convencer al técnico Paulo Autuori y así pueda apoyar a la plantilla para conseguir buenos resultados en Liga BetPlay, pues desde afuera confesó que sufrió mucho al ver que no se daban los resultados.



“La verdad es que se sufre mucho desde afuera, uno entiende a los hinchas, por ejemplo, en la final de la Superliga quedé hasta sin voz y es algo que logré identificar estando desde el otro lado y ya sé por qué el hincha se pone como se pone cuando gana o pierde o cuando las cosas no están bien”, dijo Sebastián Gómez en conferencia de prensa.



Igualmente, el volante admitió que jugaría de por vida en Atlético Nacional, pues valoró el apoyo que le dio la institución y el hincha en todo su proceso de recuperación, dejándole claro que está en uno de los mejores equipos de Colombia.



“Renovaría de por vida acá y me parece que es algo muy bonito y el alma, me parece que el alma somos los jugadores y todos aportando nuestro cien por ciento para conseguir lo que queremos, entonces valoro mucho, agradezco”, finalizó Sebastián Gómez.



Sebastián Gómez: "Renovaría de por vida acá". pic.twitter.com/KkDVJ7Hbwg — Juan David Londoño (@juandl84) March 2, 2023

Por el momento, Sebastián Gómez seguirá preparándose para volver a competir en Atlético Nacional, pero mientras se da su regreso, el equipo de Autuori tendrá que enfrentar a Deportivo Pasto y seguir mejorando su rendimiento. Actualmente, la verdolaga tiene 9 unidades en la actual temporada de Liga BetPlay.