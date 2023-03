Autuori confesó por qué no juega Jarlan Barrera en Atlético Nacional

Polémica en Atlético Nacional en los últimos días, debido a la ausencia de Jarlan Barrera sin motivos claros o contundentes. El jugador se entrena a la par de sus compañeros, pero el técnico Paulo Autuori no lo ha tenido en cuenta en los últimos partidos.



De inmediato empezó la especulación sobre el peso del jugador o un posible problema con el técnico, para tomar la decisión de apartarlo y no tenerlo para la competencia en la Liga BetPlay I-2023.



Es por eso que el mismo Autuori salió al paso de las versiones no oficiales y habló de los verdaderos motivos por los que no está jugando Jarlan Barrera.



“Jarlan no está apartado, hay momentos en los que uno necesita enfatizar los ejercicios para desarrollar un trabajo, por ejemplo un trabajo de fuerza. Si el jugador desarrolla este trabajo y entra en el partido seguramente no va rendir el tiempo que puede, porque está desgastado con el trabajo. Pero ya va a estar ahí con nosotros porque es un jugador importante”, explicó el técnico brasileño.



Sin embargo, la fecha de regreso de Jarlan no se conoce, pues Autuori no dijo si lo tendría en cuenta para el próximo partido, contra Pasto, o deberá esperar unos días.