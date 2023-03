Macnelly Torres estalló por cuenta de Jarlan: 'Algo tiene que pasar'

Si bien el estado físico de Jarlan Barrera ha sido tema de conversación recurrente en el FPC, en esta oportunidad el exfutbolista Macnelly Torres no lo ve así y cree que se trata de una excusa técnica para no incluirlo en los planes.



Previo al partido ante Atlético Huila, el club informó que estaba en "reacondicionamiento físico con el área de rendimiento" y esa era la razón de su ausencia en la fecha 6. En El Vbar de Caracol Radio, Macnelly hizo un comentario con suspicacia.

"Preocupante lo de Jarlan... 60 días y el reporte que dan ahí es del tema de reacondicionamiento físico. Uno ya empieza a pensar otra cosa. Puedo pensar en un tema de entrenador, de decisión técnica. O no le gusta o no lo ve apto, algo tiene que pasar", mencionó el exugador verdolaga.



Para Macnelly Torres no es normal que un jugador no esté en condiciones físicas dos meses después del inicio de pretemporada y con la competencia en marcha. "Nosotros que podemos hablar porque estuvimos metidos ahí, el 28 de febrero -cuando una pretemporada inició el 2 de enero- no se puede hablar de reacondicionamiento físico".



Y agregó que "A Jarlan le falta consistencia y constancia en su uego, pero le da cosas diferentes a Nacional, el pase filtrado, la jugada que nadie espera. Esperemos que sea por el bien de Nacional". 'Mac' valoró lo que viene haciendo Dorlan Pabón pero considera que la presencia de Jarlan en cancha es vital.