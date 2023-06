Santiago Mele confesó la importancia de Viera para llegar a Junior

Después de muchas semanas de negociaciones, el arquero uruguayo Santiago Mele ya se encuentra en la ciudad de Barranquilla para finalizar su vinculación con Junior y ser el reemplazo del legendario Sebastián Viera.

En su primer arribo a la tierra costeña, Mele fue abordado por los medios de comunicación y habló de su llegada al Junior para la próxima temporada, además, resaltó las referencias de la leyenda Sebastián Viera, quien hace poco decidió dejar el club tras no ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico.



“Me convenció mucho todo, el accionar de Junior para manifestarme el interés, yo también conozco a Sebastián Viera hace mucho tiempo, me ha hablado maravillas del club, ahora compartí esos años con Yeison Gordillo, que me habló del club y la ciudad, entonces tengo muchas ganas de comenzar”, mencionó Santiago Mele.



De igual manera, el charrúa enfatizó en que lo animó mucho más elegir a Junior por el cariño que recibió por redes sociales y apoyo de la familia para llegar al fútbol colombiano.



“Gracias a Dios me fue muy bien las veces que me tocó convenir. Ese fue el comentario con mi familia que desde ese entonces hubo comentarios de gente de Junior, ese cariño se agradece e influye a la hora de decidir venir”, finalizó Mele.





Conexión entre el aficionado rojiblanco y Santiago Mele 🇺🇾



Otra razón por la que el guardameta eligió a Junior🔴⚪



Entrevista completa: https://t.co/qL4CjFXUy5 pic.twitter.com/iDjZjXOxLg — elambito (@elambito) June 25, 2023



Por ahora, Santiago Mele espera pasar los exámenes médicos y luego firmar contrato para ya ponerse de manera oficial a las órdenes del técnico Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez.