Final con goles, pero sin goleadores: así fue el duelo de delanteros

Luego de un año difícil, América de Cali se coronó campeón de la Liga BetPlay 2020, luego de derrotar a Independiente Santa Fe con un marcador global de 3-2.

La gran final enfrentó a dos equipos con estilos diferentes. Por un lado, Santa Fe se aferró a un juego de posesión y de elaboración, mientras que los escarlatas, con la presión alta y jugadas de contragolpe, asumieron el partido con la tranquilidad de tener el global con tres anotaciones a su favor.

Justamente, uno de los duelos que protagonizó este título del 2020, fue el de los goleadores, pues, en una llave con varios goles, ni Adrián Ramos, ni Jorge Luis Ramos, goleadores de América y Santa Fe respectivamente, pudieron anotar en la llavae decisiva.



En la ida, los diablos rojos marcaron tres tantos (Santiago Moreno, Duván Vergara y Luis Sánchez), mientras que los cardenales, en la vuelta, anotaron dos (Jeisson Palacios y Fabián Sambueza).



Para sorpresa de muchos, Harold Rivera pateó el tablero y cambió su esquema en el partido decisivo. Jorge Luis Ramos, quien era el habitual titular, se quedó en el banco de suplentes y en su lugar jugó Diego Valdés, además, también incluyó a Patricio Cucchi, pasando del 4-2-3-1 al 4-4-2.



Pese a que el conjunto de Juan Cruz Real salió con más ímpetu en los primeros minutos, Santa Fe fue efectivo y logró irse al vestuario con dos goles. Jeisson Palacios y Fabián Sambueza le dieron esperanza a los cardenales de igualar el global; Valdés y Cucchi, cumpliendo con el orden táctico, funcionaron con pivotes para darle espacios a los volantes y laterales. Trabajo de sacrificio.



En América de Cali, Adrián Ramos, figura y goleador del equipo, apenas vio el balón. Sus acompañantes en el frente de ataque, Vergara y Moreno, estuvieron imprecisos en las acciones ofensivas, por lo que el experimentado delantero no pudo hacer mucho en los primeros 45.



Sin embargo, en la segunda mitad, Adrián Ramos tuvo la oportunidad más clara para descontar el marcador y aumentar la ventaja en el global para los escarlatas. El artillero de 34 años estrelló un balón en el travesaño, tras quedar solo frente a Leandro Castellanos. Oportunidad de oro.



Ramos volvió a tener otra chance, pero en esta ocasión Castellanos ganó el duelo. El campeón con América en el 2008 se impuso a Torijano y Palacios en el aire, y con un buen cabezazo ilusionó a los aficionados de la ‘mecha’ con descontar el marcador. No obstante, el capitán cardenal fue mejor y atajó el disparo. Ramos fue de menos a más.



Con la necesidad de otro gol para igualar la serie, Rivera mandó al campo a Jorge Luis Ramos, sacó a Valdés y a Cucchi, volviendo así al esquema usado durante toda la fase regular. Sin embargo, la táctica no funcionó y el goleador cardenal no puedo hacer más que su compañeros.



Con el 2-0 de Santa Fe en El Campín, el global quedó 3-2 y América de Cali se quedó con el campeonato del 2020. Final con cinco goles, que no tuvo a los goleadores.