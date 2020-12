Así vimos la gran final de Liga: calificaciones de Santa Fe y América

América de Cali se coronó campeón de la Liga BetPlay 2020 al superar a Santa Fe 3-2 en el marcador global. El triunfo en la ida por 3-0 fue fundamental, pues el cardenal venció 2-0 en la vuelta y no le alcanzó.

Así vimos a los finalistas en el juego en El Campín.

Santa Fe

Leandro Castellanos: 6. Atajó unas pelotas importantes en las que América pudo definir la final. El palo lo salvó en la que no pudo parar.



Carlos Mario Arboleda: 6. Hizo las cosas bien en marca y tuvo proyecciones importantes, aunque no pudo centrar de la mejor manera.



Fáiner Torijano: 6. Controló las pocas embestidas americanas. Se vio seguro y firme.



Jeisson Palacios: 6. Anotó el gol que abrió el marcador, se vio rápido y con buenos cierres. Lo hizo bien.



Dairon Mosquera: 6. Fuerte en los cierres y balones divididos.



Andrés Pérez: 5. Lento, sin ritmo y salió en el segundo tiempo.



Daniel Giraldo: 6. Tuvo opción de gol, salió amonestado y luego recuperó el orden en el mediocampo.



Fabián Sambueza: 6. Un golazo y chispazos. Luego, no tuvo cómo echarse el equipo al hombro.



Luis Manuel Seijas: 5. No tuvo fútbol ni liderazgo, por eso también se retiró en la segunda parte.



Patricio Cucchi: 6. Fue el que más lucho en ataque, salió amonestado y puso el corazón.



Carlos Valdés: 5. Se le notó su falta de ritmo, pues no era titular hace rato.



América de Cali

Joel Graterol: 6. No fue responsable en los goles de Santa Fe y supo mantenerse sereno.



Cristian Arrieta: 5. Lo atacaron y no respondió como se esperaba.



Marlon Torres: 5. No lideró en el primer tiempo, luego mejoró para la segunda parte.



Kevin Andrade: 5. Su juventud le pasó factura.



Pablo Ortiz: 5. Se lesionó en el primer tiempo cuando jugaba mal. Entró Urueña y su calificación fue de 6.



Luis Paz: 7. Un guerrero del mediocampo. Sin duda, la gran figura.



Luis Sánchez: 5. Poco del joven canterano, comparado con la ida, pero se sostuvo.



Yesus Cabrera: 5. Esta vez no fue su mejor partido y por eso se fue en la segunda parte.



Santiago Moreno: 5. Tuvo chance de gol, se movió bien cuando pudo, pero América no atacó mucho.



Duván Vergara: 5. Esta vez no tuvo espacios para contraatacar, no explotó su velocidad y picardía.



Adrián Ramos: 5. Solo, la tocó poco y erró la mejor posibilidad de gol, que pegó en el travesaño.