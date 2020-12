¡América campeón! A puro aguante se defendió con la vida ante Santa Fe

¡América es bicampeón de Colombia! Sufrió como condenado, aguantó, resolvió con la cabeza lo que no pudo con las piernas, especuló y fue más angustia que fútbol y así perdió 2-0 contra Santa Fe, pero evitó los penaltis gracias al 3-0 de la ida en el Pascual. ¡Fue la estrella de la agonía!

Santa Fe respondía a su motivación y la fe de sus hinchas en el primer tiempo, con todo el ímpetu que se esperaba, pero el cansancio fue minando su espíritu y el esfuerzo de América en todo el segundo tiempo para defenderse con la vida misma daba sus frutos. Fueron 45 minutos con la guillotina encima de los penaltis, con más miedo que ambición pero con una dosis enorme de testosterona para no dejar escapar la estrella 15.



El primer susto lo daba a los dos minutos el de la obligación, Santa Fe, que atacaba y se acercaba con Giraldo, tras una jugada entre Cucchi y Seijas que a tiempo desactivaba Marlon Torres. Estrenaba Roldán la tarjeta roja al expulsar a William Zapata del banco americano y apostaba el visitante a reducir el juego al medio campo, donde más piernas y más testosterona sumaba, para cortar los circuitos de ataque del local.



Y le alcanzaba para que en un pase largo, a los 14 minutos, apareciera Santiago Moreno para sorprender, con tan mala fortuna que Torijano llegaba justo para puntear y desviar el remate.



Pero Cuchi despertaba a los suyos abriendo espacios entre los centrales pero ni Giraldo ni Sambueza lograban definir a los 25, hasta que la insistencia cardenal encontró premio antes del descanso: en el tiro de esquina metió Seijas el balón al área, Cuchi se abrió espacio en el cuerpo a cuerpo con Ortiz y Palacios aprovechó su rebote pare definir de tijera contra Graterol.



Se fue encima Santa Fe y la zaga escarlata, que no había fallado, se hizo un flan, se durmió y aprovechó Sambueza para tomar el balón por izquierda a los 48 minutos y definir cruzado ante el portero para el 2-0. Estaba en el suelo Ortiz y protestaban los visitantes por juego limpio, pero ya la pelota estaba adentro y la enorme de ventaja de América ahora, en el descanso, era de solo un tanto.



Ureña reemplazaba al lesionado Ortiz y Sánchez era el sacrificado para que llegara Quiñones, cambio para ajustar la marca de Cruz Real, mientras Santa Fe, como no podía ser de otra manera, apostaba por lo once que estaban a punto de consolidar la remontada.



Intentaba Cabrera en el tiro de esquina y salvaba Castellanos pero desperdiciaba un perdido Vergara lo que debía ser un remate más serio para el descuento, cuando se jugaba el minuto 52. Y a los 58, en la mejor, básicamente la única opción escarlata de todo el partido, Adrián Ramos quedaba libre frente al arco y de pura emoción le pegó tan duro que se le estrelló el balón en el travesaño- ¡Increíble lo que perdonaba!



Y se esforzaba a los 65 el local por el tercer tanto, con Arboleda tomando el pase de Pérez, pero le faltaba suerte en la definición. Y Ramos tendría una opción más, un cabezazo abajo que resolvió bien Castellanos, mientras en la siguiente acción otra vez se le estrellaba en el palo el remate hermoso que debió ser el anhelado descuento.



A esa altura se antojaba medio suicida la apuesta americana, especulando con el reloj y demasiado refugiado, pero al final los cambios de Cruz Real ajustaban la marca y era el aguante más que nada todo lo que había en el libreto. Ayudaba el técnico santafereño al sacar a Cucchi y Valdés y apostar solo por Ramos y un Velásquez que no hacía diferencia.



Para el cierre el DT americano parqueó el bus, apostó a cinco defensores para defender la ventaja y sacó a Vergara, sin saber si habría o no penaltis. Apuesta ganadora, por fortuna para él. Acabó siendo suficiente el 3-0 de la ida en el Pascual pero eso no reduce el amor propio de un Santa Fe que luchó con todo lo que tenía ni tampoco el esfuerzo de los de Cruz Real para defenderse, que también es válido en el fútbol. ¡Campeón América! ¡CAmpeón de Colombia! ¡Gracias a ambos por una final a la altura!