Santa Fe quiere seguir escalando en Liga: visita a Alianza Petrolera

Santa Fe quiere seguir por la senda la victoria y este domingo visita a Alianza Petrolera con el objetivo de sumar los 3 puntos que lo acerquen a los primeros puestos en la clasificación. En los cuatro últimos partidos, el cardenal superó 3-0 a Deportivo Cali y 1-0 a Boyacá Chicó. Además, pasando página de lo que fue el clásico, vienen de tener un aceptable estreno en Copa Sudamericana con empate en Brasil ante Goiás.



Los dirigidos por Harold Rivera se entrenaron en la mañana del sábado en Tenjo y aunque tendrán la baja de Dairon Mosquera por sobrecarga muscular, pudieron recuperar a Fabian Viáfara, Jersson González y Fabián Sambueza para este partido. Los tres fueron dados de alta y podrán entrar en los planes del técnico.

Santa Fe quiere limpiar su cara de la última visita a Barrancabermeja, de donde salió goleado en Liga II-2022 con goles de Kevin Londoño, Brayan Gil, Estéfano Arango y Harrison Mojica. El león se ilusiona, por qué no, con repetir la historia de Liga 2021-I cuando se llevó los puntos al imponerse 3-0 con goles de Kelvin Osorio, Andrés Rentería y Johan Caballero.



El equipo de Rivera llega a este partido instalado entre los ocho con 16 puntos (4 victorias, 4 empates y 3 derrotas). Un triunfo no solo le asegurará un puesto en zona de clasificación sino que además, lo pondrá a pelear en los puestos de adelante.



Alianza Petrolera vs Santa Fe

Día: Domingo, 9 de abril

Hora: 6:20 pm

Estadio: Daniel Villa Zapata

Árbitro: Diego Escalante

TV: Win +