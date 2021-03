¡Saluden al líder de la Liga! Santa Fe venció al Once y es puntero

Santa Fe comenzaba la jornada 14 con una tarea sumamente importante. Los cardenales recibieron a Once Caldas en El Campín con la imperiosa necesidad de ganar para subirse a lo más alto de la Liga BetPlay 2021.

La primera clara del partido fue para el equipo local. Antonio Romero ganó en velocidad un pase a profundidad, quiso eludir a Leandro Castellanos pero el golero ganó el duelo. En el rebote, David Lemos intentó definir de primera, respondió el nortesantandereano y en la jugada posterior volvió a tapar un tiro a quemarropa de Marcelino Carreazo.



Un cuarto de hora tardó el dueño de casa en reaccionar. Kelvin Osorio y Daniel Giraldo se juntaron sobre el borde del área, salió un pase fenomenal para Jorge Luis Ramos que definió cruzado a ras, pero el balón pasó apenas desviado.



Dos minutos después, Sherman Cárdenas por poco abre la cuenta. Jhon Arias ganó por banda izquierda, llegó a línea final y mandó un pase atrás que el santandereano impactó de primera, pero el zaguero Duvan Felipe Viáfara evacuó en el último suspiro.



Poco a poco, el cuadro cardenal se fue montando en el partido a partir de la presión alta y adelantando líneas; mientras que los de Manizales apelaron a veloces contragolpes que generaron más de un dolor de cabeza.



Después de unos minutos sin mayor trascendencia, al 32’ llegó nuevamente el equipo de Eduardo Lara. Pelotazo profundo que peinó Romero y capturó Lemos con una volea de pierna izquierda. Nuevamente salvó Castellanos que ya era figura.



Más adelante, al 39’, llegaría la felicidad cardenal. Sherman hizo efectivo un tiro libre de costado, centro llovido que Osorio cabeceó increíblemente solo y la mandó a guardar. Anotación cuando más lo necesitaba el equipo bogotano. El VAR revisó la jugada por posible fuera de lugar, pero a fin de cuentas todo fue completamente válido.

La segunda parte comenzó con vértigo total para la visita. El recién ingresado Hárrison Otálvaro mandó un centro desde zona derecha que como pudo cabeceó Romero y pasó cerca del pórtico santafereño.



El ‘Blanco Blanco’ siguió de largo y al minuto 49 recibió premio. Carreazo recibió dentro del área y cayó ante la imprudencia del juvenil Alejandro Moralez. Ahora bien, Lemos no aprovechó la oportunidad, pateó al centro y Castellanos salvó con sus pies. Inmenso el golero cardenal.



Pasada la media hora de juego, el partido se abrió: Santa Fe con un juego veloz buscó sellar su victoria y Once Caldas soñaba con el empate adelantando líneas. Toma y dame.



Ahora bien, todo quedó sentenciado al minuto 72. Diego Valdés, otro que ingresó hacía poco tiempo, aguantó de gran manera un balón dentro del área, jugó hacia atrás y Dairon Mosquera, como un camión, llegó con total potencia y soltó un trallazo impresionante que se clavó contra el palo derecho del guardameta Gerardo Ortíz.



Ya con suma tranquilidad, los dueños de casa dominaron completamente las acciones. Cuidaron el resultado a partir de la posesión y buscando infracciones en campo contrario. Trámite en los últimos minutos.



Finalmente no se movería el marcador... Independiente Santa Fe hizo la tarea en casa: venció a Once Caldas, con Castellanos como gran figura, y se ubica en la primera casilla del campeonato con 25 unidades.