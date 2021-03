Duelo de rojos en el Pascual: Medellín, por la victoria contra América

Deportivo Independiente Medellín visitará este miércoles, desde las 3:15 de la tarde al América de Cali, por la fecha 14 en la Liga I-2021. El conjunto rojo de Antioquia mantiene un invicto de ocho jornadas y frente al vigente campeón, buscará un triunfo que le permita afianzarse en la tabla y de paso, hundir a un rival directo en la carrera por la clasificación.

Tras el empate contra Deportivo Pasto, Deportivo Independiente Medellín se centra en América y con 18 jugadores, intentará sumar una victoria en un partido bisagra para las aspiraciones de clasificación. En la convocatoria, Yulián Gómez y Yesid Díaz se recuperaron del covid-19 y posiblemente sumen minutos. Mientras que David Loaiza pagó la fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas y está listo para ordenar el mediocampo poderoso. En cuanto a las ausencias, Estiven Cardona, Anthony Dallos y Robert Harrys no estarán en Cali por decisión técnica.



"Contra América es un partido importantísimo, sabemos que tenemos que seguir sumando para seguir dentro de los ocho y esperamos estar finitos en alguna que tengamos. Dependemos de nosotros, sabemos que es una plaza buena en la que todos queremos ir a jugar, contra un gran rival entonces va a ser un bonito partido", remarcó Juan Guillermo Arboleda quien volvería a ser lateral por el sector derecho.



Precisamente, sobre su función por izquierda en los últimos partidos, Arboleda indicó que "de lateral izquierdo me he sentido bien, es una posición que ya la había hecho, en lo que es en la parte defensiva la puedo hacer muy bien, de pronto en la parte ofensiva me cuesta un poco más por el perfil".



En cuanto a la seguidilla de partidos que está afrontando el poderoso, Juan Guillermo comentó que "hay muchos partidos seguidos, entonces en lo poco que se puede entrenar siempre se hace con buena intensidad. Al 'profe' le gusta tener un bloque bien parado en el terreno de juego y cuando tengamos el balón a él le gusta tener muy buena posesión".



Datos entre América de Cali e Independiente Medellín



Por Liga, América de Cali e Independiente Medellín se enfrentaron en 212 ocasiones, de los cuales, los vallecaucanos ganaron 105, frente a 54 de los antioqueños y 53 empates. Además, los ‘diablos rojos’ anotaron 312 goles y recibieron 226.



Independiente Medellín empató cinco de sus últimos seis duelos en Primera División (un triunfo) no obstante, esa victoria fue en su último partido como visitante (0-2 v Águilas Doradas).



En los últimos 10 juegos disputados en Cali, América ganó seis, Medellín tres y el duelo restante terminó empatado.



Alineación probable



Independiente Medellín: Luis Erney Vásquez; Juan Guillermo Arboleda, Alexis Rolín, Andrés Cadavid, Yulián Gómez; David Loaiza, James Sánchez, Kevin Londoño, Javier Reina; Matías Mier, Leonardo Castro.

D.T.: Hernán Darío Gómez.



Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero.

Árbitro: Éder Vergara (Córdoba).

VAR: Gustavo Murillo (Chocó).

T.V.: WIN Sports +





