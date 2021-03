Nacional, con la obligación en casa: recibe a un combativo Jaguares

Atlético Nacional recibe en el Atanasio a Jaguares de Córdoba, por la fecha 14 en la Liga I-2021. El conjunto verdolaga viene de dos victorias consecutivas en el campeonato y ahora se mide con el equipo de Montería que ya supo amargarle la noche en su última visita a Medellín.

Con 20 jugadores convocados, Alexandre Guimarães pondría un equipo mixto, pensando en los próximos tres partidos del equipo; Medellín el sábado 27, el martes 30 de marzo contra Tolima en Ibagué y frente a Envigado como local, el sábado 3 de abril. Kevin Mier salió a última hora de la convocatoria contra Millonarios y sigue con un cuadro de faringoamigdalitis, en su lugar, estará David Agudelo. Otras novedades son los regresos de Juan David Cabal, Tomás Ángel y Yerson Mosquera, este último estaba pagando una fecha de sanción luego de ser expulsado contra Junior por doble amonestación. Mientras que los ausentes son; Brayan Córdoba por decisión técnica y Sebastián Gómez por fatiga muscular.



“Jaguares está haciendo una campaña espectacular, ha ganado de local, de visitante, su técnico está haciendo un trabajo extraordinario y será un partido durísimo. Estamos contentos con la aplicación de los jugadores en estos meses de trabajo, toda la información que les brindamos antes de esta seguidilla de partido fue buena para ponerlo en práctica. El plantel está convencido, se está entregando al máximo y ya se viene lo que el rival propone”, remarcó el técnico Alexandre Guimarães.



Con esta nómina mixta, volvería la línea de cuatro, con Jonathan Marulanda como lateral derecho y Juan David Cabal por izquierda. El vallecaucano está motivado por poder aprovechar esta oportunidad en el conjunto verde de Antioquia. El profe Guimarães nos tiene confianza a todos, no me siento suplente. La competencia es muy sana con Danovis Banguero, él tiene unas cualidades que yo estoy aprendiendo, estamos trabajando en el día a día y esperando cuando me toque la oportunidad de jugar. Me gustan ambas posiciones, tanto de central como de lateral, lo importante es desempeñarme bien en lo que nos pide el técnico", indicó Cabal.



En cuanto a su relación con Banguero, Cabal precisó que "Danovis (Banguero) es un gran compañero, llevamos una buena amistad. Con su experiencia, toma mejor las decisiones en el campo y eso es a lo que le presto mucha atención".



Sobre este encuentro, "debemos aplicar nuestra idea de juego, Jaguares es un gran equipo y no podemos relajarnos. Las veces que me den la oportunidad espero aprovecharlas como lo hice en el año que debuté. Soy el menor del grupo y todos los días aprendo de mis compañeros".



Datos entre Atlético Nacional y Jaguares de Córdoba



Por Liga, Atlético Nacional y Jaguares de Córdoba se han enfrentado en 13 ocasiones, los antioqueños ganaron 10, empataron dos y el juego restante lo ganó Jaguares. Curiosamente, este fue el último partido que disputaron ambos equipos, por la Liga 2020, por 1-2 en el Atanasio.



Atlético Nacional lleva cuatro partidos invictos (tres victorias y un empate) donde convirtió nueve goles (incluyendo los cinco de la goleada frente a Alianza Petrolera a principios de marzo) y solamente recibió dos en este intervalo. Con 23 tantos, Atlético Nacional es el club que más goles lleva anotados en la Liga I- 2021. El 47,8 por ciento de los goles fueron convertidos por la dupla Jarlan Barrera (seis) y Jefferson Duque (cinco),



Luego de una racha de cinco partidos invicto (cuatro victorias y un empate), Jaguares suma dos derrotas en las últimas dos jornadas (3-2 frente a Tolima y 0-2 contra Águilas Doradas). Eduardo Sosa, de Jaguares, es el jugador con más asistencias de este campeonato al protagonizar cuatro de los 18 pases de gol de su equipo.



Alineación probable



Atlético Nacional: Aldair Quintana; Jonathan Marulanda, Yerson Mosquera, Emmanuel Olivera, Juan David Cabal; Michael Chacón, Baldomero Perlaza, Alex Castro, Vladimir Hernández, Déinner Quiñones; Tomás Ángel.

D.T.: Alexandre Guimarães.



Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Árbitro: Bismarks Santiago (Atlántico).

T.V.: WIN Sports +





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8