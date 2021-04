Santa Fe juega con la posibilidad de ser líder: así llega al clásico

La última vez que cardenales y embajadores se midieron en un clásico fue en la Liga 2020, por la fecha 10. Ese día, con Santa Fe también como local, se firmó un empate (1-1). Esta vez, el equipo albirrojo llega con la clasificación asegurada y una gran posibilidad de llegar a la última jornada siendo líder en solitario. Se trata del clásico 302, al que los dirigidos por Harold Rivera llegan con las estadísticas a favor.

Santa Fe sigue siendo uno de los equipos más regulares de la liga colombiana y por segundo campeonato consecutivo está peleando por las primeras plazas. Por eso en sus cuentas, aunque ya está metido en los cuartos de final, gracias a los empates de Independiente Medellín y América, aspira a sumar por lo menos 3 puntos más. ¿Acaso los conseguirá tan pronto y en el clásico? Al menos los números los acompañan.



En la Liga Betplay 2020, el león terminó primero con 40 puntos en 20 jornadas; fue el segundo más goleador y el segundo menos goleado. En esta ocasión el panorama no cambia mucho. Sigue siendo uno de los protagonistas y encargados de animar la competencia. Al clásico 302 llegan como el segundo equipo más goleador y al que menos anotaciones le han encajado. Además, arrastran una racha de cuatro juegos, en los que han sumado dos victorias: la más reciente terminó en goleada.



¿Cómo llega al clásico?



El técnico Harold Rivera reveló la ausencia de varias piezas claves en su nómina. Se trata de Sherman Cárdenas, Luis Manuel Seijas y Jhon Velásquez, todos en departamento médico.



En el caso de Velásquez se conoció que sufrió un esguince leve del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda y avanza en su recuperación. Seijas, por su parte, es baja por una contusión leve en la rodilla derecha.



Santa Fe es tercero en la clasificación, con 30 puntos, a solo un punto de los primeros (Nacional y Cali), por lo que teñir el clásico de rojo le permitirá hacerse a la primera casilla. Buen aliciente antes de empezar su actuación en la Copa Libertadores, en donde le correspondió el "grupo de la muerte", junto a River Plate, Fluminense y el que resulte ganador de la llave, Bolívar vs Junior.



Desde que Harold Rivera dirige a Santa Fe y tiene al frente a Alberto Gamero, con Millonarios, no ha resultado un ganador. Este domingo, a las 8:00 pm, buscarán cambiar la historia. En 2020 igualaron en las dos oportunidades, primero 0-0 y posteriormente 1-1. Los últimos en anotar en el clásico fueron Jorge Ramos y Felipe Banguero.



El ganador más reciente en un clásico capitalino fue Santa Fe y lo consiguió en la jornada 19 de la Liga 2019-II, cuando de la mano de Rivera le propinó un duro golpe al embajador, 2-4. En aquella ocasión el técnico era Jorge Luis Pinto.



En charla con Win Sports, el técnico Rivera se refirió al duelo bogotano, y destacó que será un remate de campeonato difícil. Primero Millonarios, posteriormente La Equidad.



"Todos los clásicos son diferentes estemos en la posición que estemos. Son partidos que se quieren ganar y nosotros seguir sumando puntos, pensando en la reclasificación. Queremos terminar bien el todos contra todos. Nosotros nos hemos preocupado por la preparación y el análisis, se quiere un equipo bien ordenado tácticamente, pero que desplieguen buen fútbol", dijo.



Resultado de los últimos seis clásicos



Liga 2020 (fecha 10): Santa Fe 1-1 Millonarios

Liga 2020 (fecha 7): Millonarios 0-0 Santa Fe

Liga 2019 II (fecha 19): Millonarios 2-4 Santa Fe

Liga 2019 II (fecha 10): Santa Fe 1-0 Millonarios

Liga 2019 I (fecha 19): Santa Fe 0-0 Millonarios

Liga 2019 I (fecha 10): Millonarios 1-1 Santa Fe