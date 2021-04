La polémica continúa: Águilas envía mensaje a Pimentel ¿qué le piden?

Pese a toda la polémica que se ha desatado con la información entregada por Rionegro Águilas y un contagio masivo en su plantilla, los dos partidos que definirán en gran medida el tema del descenso, se mantienen tal y como los programó Dimayor.



El máximo accionista de las Águilas, Fernando Salazar, volvió a preguntarle al ente que rige el fútbol profesional en Colombia, qué pueden hacer frente a este panorama, puesto que el número de positivos ascendió en las últimas horas. Además, le envió un mensaje al dueño de Boyacá Chicó, pidiéndole juego limpio y le recordó algo que hicieron por él y su club en una asamblea. ¿Alguien cederá?...

"No entiendo qué está pasando con el partido, Águilas Doradas vs Boyacá Chicó. Pineda, médico de la federación, informó que dos positivos en el resultado del día anterior y uno del día de hoy (sábado), debían repetirse las pruebas. Seguramente la repetiremos pero me entra una angustia", dijo Salazar haciéndole una consulta vía video al presidente de Dimayor, Fernando Jaramillo.



Y es que en la semana, el dueño del equipo antioqueño manifestó que tendría que afrontar el partido frente a Boyacá Chicó, únicamente con siete jugadores a causa de un contagio masivo que afectó a 14 futbolistas y que sumado a los lesionados, no le permitía jugar siquiera con 11 en cancha. Además, este sábado informaron de otros contagios.



El directivo publicó un video en Twitter diciendo: "qué debe hacer Águilas si el resultado no ha salido a las 3:30 pm, ¿debe alinear esos tres jugadores o esperar los resultados con el riesgo que la Dimayor a través del reglamento implementado por el tema de Covid, sea gravemente sancionado. Estamos pidiendo que nos aclaren y nos respondan el correo. Es primordial la integridad de los deportistas más allá de un resultado".



Salazar también planteó la necesidad de contar con un "argumento legal para no asistir al partido" y entregarle, por defecto, los puntos al rival. Fue allí cuando aprovechó para enviarle un mensaje a Eduardo Pimentel, directivo del Chicó, con quien compartió en Millonarios y Pereira. "Que todo lo que habla en redes de equilibrio deportivo, hoy vele por ello. Pidió 40 fechas para defender su categoría y se las entregamos. Clamamos ese sentido común, para que se aplace el juego por efectos de fuerza mayor".



Lo que solicitan desde Rionegro Águilas es que el juego se aplace, por lo menos una semana. Sin embargo, hasta el momento Dimayor no ha notificado un aplazamiento, por lo que ese duelo y el de Envigado vs Pereira, que se jugará en simultánea (domingo, 3:30 pm), siguen en pie.