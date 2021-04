Ganar para clasificar: Millonarios se juega la vida en el clásico

Los resultados del inicio de la fecha 18 jugaron a favor de Millonarios, sin embargo, el equipo embajador deberá ganar para clasificarse, matemáticamente, a los cuartos de final de la Liga BetPlay.



Su contrincante será Independiente Santa Fe, rival de patio que ya está virtualmente en la siguiente ronda y que afrontará este duelo decisivo en busca del liderato del campeonato.

Con la presión de no caer y dejar en vilo la clasificación ante su máximo adversario, Millonarios llega al 'derbi' capitalino ubicado en la séptima casilla con 27 puntos y una diferencia de gol de +4. Tras empatar con Deportes Tolima en la fecha anterior, Alberto Gamero sabe que necesita un triunfo para tranquilidad suya y la de sus dirigidos, pues en la penúltima fecha de la fase regular, cerca de seis equipos aún luchan por los cupos que quedan para ingresar al grupo de los ocho.



No será un partido fácil, el cuadro azul, que será visitante en esta ocasión, tendrá en frente a un Santa Fe que está defendiendo un invicto de 31 fechas sin perder en El Campín, lo que significa el récord, en condición de local, más largo de su historia.



"Ganar un clásico va a ser motivante, pero hay algo más importante que es la clasificación. Hemos trabajado de la mejor forma y tendremos la actitud de salir a buscar el partido. Estamos a cuatro puntos del primero y a tres del segundo. En el día a día estamos conscientes de que cometemos errores, pero no hay que desesperarse y el domingo vamos a proponer", dijo el DT en rueda de prensa.



Con David Mackalister Silva y Fernando Uribe en óptimas condiciones físicas, Gamero se aferra a su idea de juego de posesión y elaboración para conseguir los tres puntos en el coloso de la 57. Como novedad entre el grupo de 18 jugadores convocados está la inclusión de Ricardo Márquez, delantero que ha sumado pocos minutos en le campeonato por lesión, pero que, para este clásico, será una gran alternativa en ataque para el estratega samario.



Como bajas para este importante duelo, Millonarios no contará con Juan Carlos Pereira y Andrés Murillo por lesión, con Fredy Guarín por motivos personales, sumado a la ausencia notoria del joven delantero, Diego Abadía.

Datos previo al clásico

​

Últimos resultados Santa Fe vs Millonarios



Liga 2020 (fecha 10): Santa Fe 1-1 Millonarios

Liga 2020 (fecha 7): Millonarios 0-0 Santa Fe

Liga 2019 II (fecha 19): Millonarios 2-4 Santa Fe

Liga 2019 II (fecha 10): Santa Fe 1-0 Millonarios

Liga 2019 I (fecha 19): Santa Fe 0-0 Millonarios

Liga 2019 I (fecha 10): Millonarios 1-1 Santa Fe



Historial

​

Millonarios y Santa Fe disputarán el clásico bogotano 302 de la historia. El expediente es favorable para el embajador con 116 victorias, Santa Fe ganó en 81 veces y el empate se impuso en 104 ocasiones.

Alineación probable



Millonarios: Christian Vargas; Elvis Perlaza, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas, Ómar Bertel; Steven Vega, Kliver Moreno, Émerson Rodríguez, David Mackalister Silva; Cristian Arango y Fernando Uribe.

Santa Fe vs Millonarios

​

Día: domingo 11 de abril.

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: El Campín.

T.V.: Win Sports +.