Los secretos escondidos de Alberto Gamero, entrenador de Millonarios

Alberto Gamero se prepara para enfrentar este domingo a Santa Fe, en el que será su tercer clásico bogotano por Liga dirigiendo a Millonarios. El entrenador samario sabe que un triunfo podría asegurar su clasificación a la fase final de la Liga BetPlay I-2021, así que espera conseguir su primer triunfo en la historia del derbi capitalino.



Pero esta nota no es para hablar de las posibilidades albiazules, de las variantes de Gamero o de los jugadores que utilizará en el partido de la fecha 18. Esta vez, revelaremos algunos de los secretos del entrenador embajador, que está cumpliendo el sueño de dirigir al equipo con el que fue campeón como jugador en 1989.



Adriana Gamero, la mayor de las hijas de Alberto Miguel, le contó a FUTBOLRED algunas de las costumbres, los gustos, las cábalas y muchas cosas más que tiene su padre. Esta arquitecta, de 29 años, le dio sus dos primeros nietos, Martina (3 años) y Benjamín (1), y alcanzó a ver a su padre vestido de cortos en el ocaso de su carrera futbolística.



También ha seguido los primeros pasos como entrenador, su dedicación y su entrega a la dura tarea de ser director técnico. Pero sobretodo, es testigo del amor de padre, de abuelo, de su manera introvertida de ser, de su humildad y sensibilidad.



“Las dos enseñanzas, los dos ejemplos, que me ha dado mi papá son la entrega y la disciplina. Es muy dedicado. Se levanta a las 6 de la mañana para ser el primero en cada entrenamiento; y le da la 1 de la mañana viendo videos de los equipos a los que va a enfrentar. Es un apasionado”, aseguró Adriana.



Alberto Gamero y su hija Adriana. Foto: Archivo particular

Aquí otras anécdotas, datos y secretos de Alberto Gamero.



- “Mi padre come de todo, pero los sándwiches no le gustan. En cambio, le encanta la hamburguesa y las papas de McDonald’s”.



- “Empezó una colección de camisetas. Guarda con mucho aprecio una de cuando fue campeón con Chicó; tiene otra del Deportes Tolima, con las firmas de todos los jugadores; de Boca Juniors tiene dos, que le regalaron Wilmar Barrios y Sebastián Villa; y Yeison Gordillo le prometió la de de San Lorenzo”.



- “Es súper consentidor. Está pendiente de mí así ya esté casada. El día que nació Benjamín se vino a Bogotá en avión y se devolvió en carro a Ibagué solo para conocerlo. Y con Martina, lloró cuando nació su primera nieta”.



- “Es muy familiar, es callado, tranquilo y reservado. Le gusta escuchar más que hablar. Como abuelo es alcahueta, amoroso, paciente, complaciente...saca los juguetes y los ve jugar, les hace videos. Montan bicicleta y ya le regala balones a mi hijo”.



Alberto Gamero y sus nietos. Foto: Archivo particular

- “Mi padre y mi madre se conocieron en Bogotá. Ella estudiaba en la capital, aunque es de Tumaco (Nariño). Ella es familiar de Carlos Rendón (primos lejanos), quien era compañero de mi padre en Millonarios. Fue amor a primera vista y ya llevan 33 años juntos. A ella le llamó la atención que no era tan hablador, su nobleza la cautivó”.



- “Mi padre es tecnólogo en sistemas. Le gusta ‘cacharrear’ y tiene un enjambre de cables, jeje. No le gustan mucho los celulares, pero se entretiene con los iPad”.



- “No es de comprar ropa, la compra mi mamá. A final de año regala la mayoría de cosas a la gente en Santa Marta”.



- “De todas las cosas que usa en su cuello, tiene una cadena y un escapulario que son muy especiales para él. En la cadena tiene las fotos mías y de mi hermana (Andrea, 24 años) cuando éramos pequeñas. Y tiene un escapulario que era de mi abuelo, su padre (Ricardo Gamero), que lo carga siempre. Tiene una gran colección de manillas y collares. Se las regalamos nosotras”.



- “Le encanta escuchar música de Diomedes Díaz. Tiene una colección de conciertos en lo que llamamos en la costa casetas, donde no se escucha muy bien, pero el ama escuchar ese ruido, jeje, como le decimos nosotras. Tres canciones de Diomedes que me acuerden de mi padre son El Cóndor Herido, Ilusiones, y Tu Cumpleaños, porque siempre que es mi fecha es el primero en llamar y me pone esa canción”.



- “Le gustan mucho los fríjoles, el asado y el pescado. Prepara un plato que en Santa Marta se conoce como salpicón de pescado y le queda delicioso”.



- “Mis abuelos, los padres de mi papá, fueron fundamentales para su crianza. Ricardo, mi abuelo, era tapicero, lo apoyó mucho en el fútbol. Mi abuela, Lucía, cosía ropa; lo adora, me atrevo a decir que es su hijo favorito, y eso que eran siete hijos (3 mujeres y 4 hombres). Cuando salió campeón con Chicó, mi abuelo se había muerto dos meses antes, por eso ese título es tan especial”.