El ser humano que hay detrás de Harold Rivera, entrenador de Santa Fe

Trabajador, soñador y entusiasta. Así es Harold Rivera, entrenador de Santa Fe, que se prepara para afrontar este domingo el clásico bogotano contra Millonarios, en la fecha 18 de la Liga BetPlay I-2021.



FUTBOLRED habló con Angie Rivera, su hija menor, quien a sus 24 años confesó que fue hincha de Millonarios gracias a que su padre jugó para el embajador, pero ahora es santafereña y espera que Harold salga campeón con el cardenal.



“Me pintaba la cara de azul y blanco. En 2012 fui al estadio a la final y lo apoyaría si va a una final y no enfrenta al equipo de mi padre. Ahora soy santafereña y ojalá que mi papá consiga la gloria”.



Hace cuatro meses nació Salvador, primer hijo de Angie y segundo nieto del DT albirrojo Harold, pues su hijo Harold, quien juega para el Huila, ya tiene a Valentín. Esta comunicadora social, de 24 años, aseguró que “la disciplina y la puntualidad” son los pilares de la formación que le dio Harold a sus hijos.



“Nunca llegaba tarde. Es de los que le gusta llegar 15 minutos antes a las citas. Llega a entreno casi 2 horas antes. Y siempre nos inculcó la frase ‘Insistir, persistir y nunca desistir’”, aseguró Angie.



“Soy la preferida de mi papá, jeje. Él me enseñó a montar bicicleta, en el deporte él estaba pendiente y era exigente. Era mi segundo entrenador. Me enseñó también a conducir. Es un excelente papá”, agregó.



Aquí otros secretos de Harold Rivera, entrenador de Santa Fe.



- “Hizo un semestre de contabilidad y ahí conoció a mi mamá (Sandra Chavarro). Ya llevan 27 años de casados. Él no estudió más porque siguió su sueño de ser futbolista, pero se encargó de conquistar a mi mamá. Es romántico aunque no sea de expresar mucho. Es un ser sensible”.



- “Su cantante preferido es Diomedes Díaz. Me dedicó la canción Hija”.



- “Es tan apasionado por el fútbol que en vacaciones siempre hay fútbol. Así sea a ver un partido de inferiores se va”.



- “Cuando se quiere desconectar, le gusta la ganadería y el campo. Esas son sus otras pasiones. Es de meterse en el cuento, alimenta a los animales, planta árboles, está pendiente si hay cosechas, etc”.



- “Es un hombre de mucha fe. Siempre con su biblia en la mesita de noche y leía todos los días un salmo y un proverbio”.



Harold Rivera, su hija y su nieto. Foto: Archivo particular

- “Se viste igual para dirigir. Su preparador físico es como más de cábalas. Cuando hay partido, siempre que termina yo le escribo lo que me gustó y no me gustó, sin yo saber mucho, y él me escribe. Y cuando no gana, también le escribo para apoyarlo”.



- “Mis abuelos paternos son Aura María y Rubén. Mi abuelo trabajaba en el Banco Popular y mi abuela se dedicaba al hogar. Mi abuelo lo apoyó mucho para ser futbolista. Él le inculcó ese amor por el campo. También le infundió el respeto, la responsabilidad, ser honesto y transparente”.



- “Le encanta hacer asados. Es ley en diciembre cuando vamos a Ibagué a pasar las fiestas, y él es el parrillero”.



- “Le encanta el pan con chocolate”.



- “Es colecciona camisetas. Tiene una de Falcao en Chelsea; la de Ronaldinho con Santa Fe. Ya lleva más de 25 camisetas guardadas”



- “Su otro hobbie es montar bicicleta, a veces se va al entreno así. Y le gusta estudiar, tiene diplomados y maestrías. Dice que todo se está renovando y hay que estar a la vanguardia. Él es Licenciado en Educación Física y le apasiona aprender todo lo que sea de fútbol y deporte”.