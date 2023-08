Santa Fe padece con lesionados: a la expectativa por Rodallega

Independiente Santa Fe viene de empatar 2-2 contra Unión Magdalena y tras ese choque el equipo dirigido por Hubert Bodhert padeció bajas importantes como la de Hugo Rodallega, Harold Rivera y Yilmar Velásquez.

Sin duda la baja de Hugo Rodallega es la más sensible debido a que ha sido el encargado de anotar los goles de Santa Fe en este inicio de temporada, siendo el gran referente en el ataque cardenal.



Después de que se le detectara a Hugo Rodallega una lesión muscular sobre el recto femoral derecho, mientras que Harold Rivera tuvo un esguince de ligamento colateral medial en la rodilla izquierda, pero el tiempo de recuperación sigue siendo expectativa en el equipo bogotano.



El club no ha dado a conocer de manera oficial el tiempo que estarán ausentes los jugadores y aunque se especula que Rodallega estaría fuera de las canchas durante un mes, Rivera 15 días y Yilmar Velázquez 40 días, en Santa Fe no saben si en realidad duren todo ese tiempo sin jugar, pues puede ser más o menos, pues dependerá de cómo avanza la recuperación de cada jugador.



Fuentes cercanas a Santa Fe, le confirmaron a FUTBOLRED que no hay un tiempo establecido para cada jugador, pero lo más seguro es que el tema Yilmar Velásquez sí es el más delicado y puede que se demore un poco más para regresar a competencia.



Por ahora, Santa Fe Bodhert espera encontrar soluciones ante estas ausencias y esperan de local seguir dando resultados, pues de visita les ha costado. Los próximos retos que tendrá el cardenal será contra Envigado en El Campín y América en el Pascual Guerrero.