Bueno, malo y feo fecha 6 de Liga 2023-II: sorpresas y repuntes

La Liga BetPlay 2023-II sigue su curso y ya finalizó la fecha 6, que con el duelo entre Millonarios y Once Caldas tuvo el final de la película y que dejó a los embajadores con la ilusión de retener el título tras ganarle en El Campín.

El líder es Independiente Medellín con 13 puntos, quien ha logrado tener un buen repunte, mientras que el que sigue sin lograr arrancar es Junior de Barranquilla, quien empieza a tocar el fondo de la tabla de posiciones. Esto fue lo que dejó la jornada con lo bueno, malo y feo.

Lo bueno



Despegó Millonarios: los dirigidos por Alberto Gamero lograron ganar sus primeros tres puntos del torneo al derrotar al Once Caldas en El Campín. Parece que ha llegado el desquite y el inicio para comenzar la defensa al título. Ya suman ocho puntos.



Victoria y liderato del Medellín: el poderoso ha tenido muchas dudas en su estilo de juego, pero en un abrir y cerrar de ojos ya llevan tres victorias al hilo en este campeonato. Su triunfo contra Alianza Petrolera los dejó con 13 puntos y punteros.



Nacional sigue mejorando: los verdolagas ganaron en su visita al Atlético Huila y pese a que ganaron por la mínima, continúan con buenos resultados bajo el mando de William Amaral, ya son terceros y a dos puntos del líder Medellín.



Lo malo



Junior no reacciona ni con nuevo DT: el tiburón tenía la obligación de ganar para tomar de nuevo confianza en Liga, pero tras la salida del 'Bolillo' Gómez, llegó Arturo Reyes, pero ni con él lograron vencer. No pasaron del cero en Bogotá contra La Equidad y apenas suman cuatro puntos.



Santa Fe es mal visitante y perdieron a Rodallega: pese a que empataron 2-2 contra Unión Magdalena en Santa Marta, los de Hubert Bodhert siguen sin ganar fuera de El Campín. Tuvieron un mal primer tiempo y Hugo Rodallega fue el salvador. Sin embargo, el delantero salió lesionado y puede ser una gran baja de cara a los próximos partidos.

Lo feo



Atlético Huila se quedó sin DT: luego de perder 1-0 frente a Atlético Nacional de local, Néstor Craviotto dio un paso al costado y prefirió no seguir al mando del proyecto. Los opitas quedaron con dos derrotas consecutivas y el descenso sigue latente.