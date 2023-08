No dieron ventajas: Bucaramanga y Águilas dividieron honores

Atlético Bucaramanga recibió en el estadio Alfonso López a Águilas Doradas, en un partido donde el ganador podría cazar la punta de Liga BetPlay 2023-II, pero al final, ambos terminaron con un 1-1 en el marcador.

En el minuto 27 Misael Martínez fue quien abrió el marcador para el local y los leopardos empezaron a soñar con la punta del campeonato.



Sin embargo, antes de finalizar el primer tiempo Águilas Doradas tuvo su oportunidad y fue a través del penalti, donde el goleador Marco Pérez fue el encargado de poner el 1-1 tras definir con calidad frente al arquero James Aguirre, quien fue totalmente engañado por el delantero. El balón entró esquinado y con suspenso, pero entró para dejar pareja la pizarra.



En el segundo tiempo el partido bajó su intensidad y no hubo muchas chances de gol para ambos equipos, aunque por momentos se vio mejor el local, mientras que el conjunto dirigido por César Farías aguantó y le apostó al contragolpe.



El juego se volvió bastante parejo en el mediocampo y cuando Bucaramanga atacaba, Águilas lograba recuperar para ir hacia el otro arco, pero no hubo una acción que generara gran peligro.



Al final, ambos terminaron empatando 1-1 y quedaron con 11 puntos cada uno, logrando mantenerse dentro de los ocho clasificados.



En la próxima fecha los leopardos enfrentarán a Once Caldas de visita, mientras que los de Rionegro jugarán contra Medellín de local.