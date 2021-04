Santa Fe, Millonarios y Equidad, sin estadio: Alcaldía no dará permiso

Nada buenas son las noticias que llegaron a los tres clubes bogotanos: Santa Fe, Millonarios y La Equidad, de cara a sus próximos compromisos por Liga Betplay I-2021, Copa Sudamericana y Libertadores.



El decreto 157 de la Alcadía de Bogotá que contiene nuevas medidas, a fin de contener más contagios en el nuevo pico de la pandemia de Covid-19, no les permitirá hacer uso de los estadios Nemesio Camacho 'El Campín' y el Metropolitano de Techo, por las próximas dos semanas.

En charla con el programa 6 AM de Caracol Radio, el secretario de gobierno de la capital, Luis Ernesto Gómez, confirmó que "hasta el 9 de mayo no tendremos habilitados los estadios de El Campin y Techo para el fútbol colombiano”.



Y es que el parágrafo 4, del artículo 2, contemplado en el nuevo decreto: “durante el periodo de restricción previsto en el presente decreto, no se podrá llevar a cabo la ciclovía y la celebración de actividades deportivas, tales como los torneos de fútbol profesional”, y agregó que esta decisión se tomó a fin de evitar aglomeraciones de hinchas.



De tal manera, Santa Fe y La Equidad que tendrán compromisos internacionales, además los partidos de vuelta de los cuartos de final de la liga colombiana, para Millonarios y Santa Fe, que serán el fin de semana, quedan sin la posibilidad de cumplirse en la capital.



¿Dónde los albergarán? Desde ya suenan posibles opciones y los equipos estudian cuál será la mejor alternativa. Lo cierto es que ninguno podrá hacer uso de su fortín y es algo que pesa. Millonarios esperaba ratificar su clasificación a semifinales, mientras que Santa Fe dar vuelta al marcador adverso que sacó de Barranquilla.



Por torneo continental, La Equidad esperaba reivindicarse en la Sudamericana tras caer en su debut en Brasil, mientras que Santa Fe afrontaría sus compromisos con Fluminense y River Plate, después de empatar en la primera jornada con Junior.



Próximos partidos programados en Bogotá



Santa Fe vs Fluminense

Miércoles, 28 de abril

Copa Libertadores



Equidad vs Aragua

Jueves, 29 de abril

Copa Sudamericana



Millonarios vs América

Sábado, 1 de mayo

Cuartos de Liga Betplay



Santa Fe vs Junior

Domingo, 2 de mayo

Cuartos de Liga Betplay



Santa Fe vs River Plate

Miércoles, 5 de mayo

Copa Libertadores



Equidad vs Lanús

Jueves, 6 de mayo

Copa Sudamericana