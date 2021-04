¿Y ahora qué? Líos y alternativas para Millonarios, Santa Fe y Equidad

La Alcaldía Mayor de Bogotá confirmó que los estadios El Campín y Metropolitano de Techo no se prestarán a los equipos de fútbol capitalino hasta el próximo 9 de mayo. La decisión está detallada en el último paquete de medidas de las autoridades para controlar la expansión del covid-19, que tiene a la ciudad en alerta roja.

La noticia ha sorprendido a Millonarios, Santa Fe y Equidad, que desde anoche buscan un plan B, aunque vale decir que la evolución de la pandemia en las últimas semanas ya daba pistas sobre posibles afectaciones a los equipos de fútbol de la capital.



Lo cierto es que a esta hora se exploran alternativas y el camino para los clubes capitalinos es buscar una sede alterna, como ya han tenido que hacer América y Nacional (en Bucaramanga y Pereira, respectivamente), para cumplir con los compromisos de cuartos de final de la Liga Betplay y de las primeras rondas de la Copa Libertadores y al Copa Sudamericana.



¿Cuáles son los partidos que se verán afectados?



Santa Fe: debe enfrentar a Junior el domingo 2 de mayo a Junior por la vuelta de los cuartos de final de la Liga y a River Plate de Argentina, el 5 de mayo (7:00 p.m., en teoría), por el grupo D de la Copa Libertadores.



La Equidad: debe enfrentar a Atlético Nacional el domingo 2 de mayo por la vuelta de los cuartos de final de Liga y a Lanús de Argentina el jueves 6 de mayo (7:30 p.m.) por el grupo H de Copa Sudamericana.



Millonarios: debe enfrentar a América de Cali el sábado Primero de mayo por la vuelta de los cuartos de final de la Liga Betplay.



¿A dónde ir?



Una posibilidad primaria, en vista de que las decisiones no pasan por los clubes sino por las autoridades en el marco de la pandemia, sería el aplazamiento de los compromisos. Sin embargo, la confirmación de la celebración de la Copa América 2021 en Colombia y Argentina no da espacio en el calendario para la reprogramación, con lo cual el plan B sería buscar sedes alternas.



De hecho, ya lo tuvieron que hacer América y Atlético Nacional, que juegan en Bucaramanga y Pereira, respectivamente, sus compromisos de Copa Libertadores.



El tema ahora es que, para el caso de los equipos de Bogotá, los posibles escenarios deben ofrecer dos garantías mínimas: altura y cancha en aceptables condiciones.



Sobre el primer punto, la primera opción sería el estadio Palogrande de Manizales, por cancha, infraestructura (para el partido, el transporte y el hospedaje de las delegaciones). De hecho ya Millonarios jugó allí contra Envigado. Sin embargo, habría que consultar con las autoridades locales, que tendrían que evaluar el riesgo sobre las cifras de la pandemia en la ciudad.



Otra opción, que se utilizó en el pasado cuando la Alcaldía Mayor decidió no prestar los estadios de la ciudad, fue Zipaquirá, también la usó Millonarios pero hubo gran inconformidad de parte de los jugadores por el estado de la cancha. En este caso también la decisión pasará por la decisión de la autoridad local, en concordancia con la Gobernación de Cundinamarca. Boyacá, que ahora mismo no tiene competencia, es otra opción. En todo caso, la prioridad sería buscar escenarios cerca de la capital.



Para los partidos internacionales siempre está la opción de jugar en cancha neutral, como ya ocurrió con Coquimbo de Chile y Defensa y Justicia de Argentina en la pasada edición de la Copa Sudamericana, cuando se enfrentaron en Asunción, sede de la Conmebol. No ofrece garantías de altura para los bogotanos, pero las circunstancias podrían obligar a usar esa alternativa para no alterar los calendarios.



La pelota está ahora en manos de los directivos de los clubes bogotanos, que ante la consulta de FUTBOLRED prefirieron no hacer pronunciamientos hasta no tener decisiones concretas.