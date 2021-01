De Junior regresaría un viejo conocido: Santa Fe aprovecha el gangazo

Después del subcampeonato logrado en 2020, Independiente Santa Fe está cuadrando su nómina para la temporada que viene. Si bien la situación económica no es buena, las salidas confirmadas en los últimos días (especialmente la de Sambueza) obligan al club conseguir refuerzos importantes.



Por ahora tan solo se ha confirmado la contratación de Johan Caballero (procedente del Bucaramanga), pero en los próximos días se podría oficializar al segundo refuerzo.

El periodista Diego Rueda confirmó que Leonardo Pico volverá al cuadro cardenal y el mismo jugador confirmó los acercamientos en diálogo con el ‘VBAR’ de Caracol Radio.



Con mucha prudencia, el volante boyacense aseguró tener “buenas posibilidades” respecto a su nuevo club y en ese orden de ideas afirmó que “hoy se concreta todo y depronto más tarde se sabrá”. Eso sí, en un primer momento se reservó el nombre del equipo que lo quería.

​

​Al ser cuestionado si todo se trataba de Santa Fe, Pico manifestó que “aún no puedo confirmar nada, pero sí hay acercamientos con ellos”. Así pues, Rueda reveló que el jugador llega a Bogotá como jugador libre y ya todo se cuadró con el presidente Eduardo Méndez.

​

​“Con ellos tenemos un arreglo de palabra, aún no he firmado entonces estamos esperando si llego a Bogotá y se hace todo”, finalizó el futbolista de 29 años.



Basado en lo anterior, Leonardo Pico tiene prácticamente todo listo para vivir su segunda etapa como cardenal. Recordemos que llegó por primera vez a mediados del 2016 y estuvo durante un semestre, hasta que Junior decidió hacerse con sus servicios. En Barranquilla jugó por tres años y ahora para el 2021 regresa a la capital.