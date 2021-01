Autor del gol más rápido en México, quiere ser campeón en Colombia

El paraguayo nacionalizado mexicano, Gustavo Adrián Ramírez Rojas, ya está bajo las órdenes de Hernán Torres en Deportes Tolima, preparando lo que será el estreno del vinotinto y oro en 2021, enfrentando a Nacional por los cuartos de Copa Betplay. El jugador de 30 años se convierte en una de las nuevas caras que llega desde el extranjero al fútbol colombiano.

El delantero llegó a Ibagué después de un importante carrera en el fútbol mexicano, en el que se inició como juvenil en Pachuca y donde marcó goles para ocho clubes de primera y segunda división, entre ellos Mineros de Zacatecas, donde marcó 39 goles en 90 partidos, y anotó el gol más rápido en la historia del fútbol mexicano. Lo hizo a los 4 segundos frente al Club Necaxa por el Ascenso MX en 2014.



Gustavo Adrián llegó al fútbol colombiano tras 10 años de carrera profesional en el fútbol azteca. Su objetivo es claro, quiere ser goleador y conquistar títulos con la camiseta del Deportes Tolima.



“Salí temprano de casa en busca de ser profesional. Me tocó vivir experiencias buenas y malas en ese camino, y ahora estoy en Colombia por ese mismo sueño, de ganar cosas importantes en el fútbol. Es agradable conocer a la gente colombiana, me parece muy linda. Tuve compañeros colombianos y me la llevé muy bien”, dijo para las redes sociales de su club.



El delantero confesó que espera ser protagonista en el fútbol colombiano con los pijaos: “los goles son amores, uno vive de eso como delantero. Para ser campeón se trabaja desde el primer día de la pretemporada al cien por ciento todos los días, sin relajarse. La unión y el esfuerzo es el premio para salir campeón”.



Finalmente, Gustavo Adrián dijo sentirse cómodo con los nuevos colores que representa. “Me sienta muy bien, me gustan los colores y esperemos que le podamos poner pronto otra estrella. A la hinchada le agradezco por los mensajes de apoyo y sé que con goles y triunfos van a estar contentos conmigo”.



Con el paraguayo también llega al Tolima el exatacante de Millonarios, José Guillermo 'tico' Ortíz. Por otro lado el fichaje de Juan David Cabezas, quien llegaba de la MLS, fue descartado tras los exámenes médicos. Los tolimenses siguen en busca de reforzar su nómina tras la salida de Carlos Robles (a Deportivo Cali), Jonathan Marulanda y Danovis Banguero (a Nacional), Jean Pestaña (a La Equidad) y Francisco Rodríguez.