El clásico ya pasó: emotivo mensaje de Castellanos previo a la final

Este miércoles se define al campeón de la Superliga 2020. Después de imponerse 1-2 en la ciudad de Cali, Santa Fe tiene todo para concretar un nuevo titulo. Recordemos que desde 2017 no grita campeón.



En la previa del encuentro, Leandro Castellanos habló en rueda de prensa sobre el presente del equipo tras la dolorosa caída en el clásico capitalino, el secreto para anular al América y dio detalles respecto a la preparación de este duelo decisivo.

Críticas tras el clásico - El grupo ya pasó la página. Sabemos y entendemos que convivimos con los resultados positivos y negativos. Sin dudas el perder golpea, pero sabemos que debemos levantarnos rápido. Tenemos la ilusión de hacer un gran partido, de poder conseguir para la institución este nuevo título. El grupo lo entiende, es un grupo maduro que sabe manejar este tipo de situaciones con la combinación de experiencia y juventud. Debemos corroborarlo.



Entrenar una posible tanda de penaltis - El fútbol es de detalles y cada detalle se tiene que entrenar. Nosotros, desde la cabeza nuestra que es el profe Grigori, tratamos de ser juicioso en cada uno de dichos detalles. Sí hicimos una práctica de penales porque puede ser una posibilidad. Obviamente queremos solucionar desde los 90 minutos, pero también sabemos que puede ser una solución para el encuentro. Lo trabajamos de buena manera.



Motivación para la final - El grupo ya dio la vuelta a la página. Qué mejor motivación que una final, no todos tienen la posibilidad de jugar finales y tenemos esa responsabilidad. La motivación está puesta sobre la mesa, más la motivación intrínseca de cada uno de nosotros para seguir creciendo en nuestras carreras.



Claves para derrotar al cuadro escarlata - América es un gran rival con un gran técnico. Me imagino con muchas variantes y la idea del profe fue darle estudio. Cuando cualquier equipo va hacia al frente, va a dar alguna ventaja. Tanto ellos como nosotros. El que explote esas ventajas va a tener algo de posibilidad de marcar y eso es lo que queremos hacer: ser muy inteligentes, identificar cada uno de los momentos del partido para sacar ventaja.



Trabajo mental - Nosotros venimos en un crecimiento deportivo que ha sido notorio. El ganar siempre da una fortaleza, un plus extra en la parte mental. El fútbol es un juego tanto en la parte deportiva como en la mental. Si somos capaces de manejar las dos, seguiremos en ese crecimiento. El ganar será siempre un aliciente para seguir en esa línea ascendente que queremos continuar.



Secreto para salir campeón - Salir con la idea de ser tácticamente muy ordenados, tener la facultad de solventar cada situación que se presente en el terreno de juego, el ímpetu que debemos tener por jugarnos una final, un título y tanto para nuestra hinchada como para nuestra familia va a ser muy importante lograrlo. Tenemos que aferrarnos a la parte deportiva y mental para poder realizar bien el trabajo.



Virtudes de la nómina cardenal 2021 - Cada grupo es diferente, cada conformación de un plantel año tras año cambia en muchos aspectos. Tuve la oportunidad de pertenecer a esos años de gloria de Independiente Santa Fe en los que junto a los muchachos pudimos lograr cosas importantes que van a quedar en la historia. Este grupo tiene cosas importantes: hambre y sed de triunfo, demasiado compromiso y sentido de pertenencia por la institución, cada uno quiere empezar a hacer su historia siendo la gran mayoría canteranos. Cada vez que uno tiene la posibilidad de enfrentar estos retos es como la primera vez, la misma sensación, intención, el mismo deseo y en eso se va a respaldar el grupo para ser competitivo dentro de la cancha.



Progreso de los juveniles - Tenemos que ayudar a enfocarlos. Ellos tienen la ilusión de empezar a escribir su historia en la institución y tienen esta linda oportunidad. Creo que ese deseo va a ser vital para salir a dejar todo en la cancha. A su corta edad son personas muy maduras, saben lo que se juegan y la institución en la que están. Todo está dado para hacer las cosas de la mejor manera y cumplir este sueño que tenemos.