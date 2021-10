¿Messi es hincha de Independiente? Ídolo argentino aclaró el debate

Ricardo Bochini es el máximo ídolo en la historia de Independiente. En las décadas de los 70 y 80 se encargó de comandar a un equipo que le robó todo el protagonismo a Boca Juniors y River Plate.



Ahora bien, este martes le dio, por primera vez, una gran amargura a la hinchada del Rojo. Y es que varios aficionados se ilusionaron hace un año con que Lionel Messi era hincha del club por una foto suya de pequeño portando la camiseta. Algo que el exfutbolista negó rotundamente.



Hoy cumple 33 años el mejor del mundo, capitán de la Selección Argentina y protagonista de esta perlita de archivo que nos encanta. IFC❤️



¡Feliz cumpleaños Leo Messi, gracias por tu fútbol! 🎂🇦🇷#UNIDOS👹 #TodoRojo🔴 pic.twitter.com/UpiYIuYx6R — C. A. Independiente (@Independiente) June 24, 2020

En el programa ‘ESPN F90’, el ‘Bocha’ reveló haber hablado con el máximo referente argentino sobre el tema. No solo le comentó que la foto era una mera formalidad sino que además le confesó el club por el cual hincha.



“Fui invitado por la gente de Independiente y la peña del Barcelona. Fuimos a la cancha a ver el partido (del Barcelona) y cuando Messi salía le llevé una camiseta ‘10’ de Independiente que decía Messi porque una vez, de chico, lo habían visto con una camiseta del club. Me dijo ‘esa me la puse no sé por qué, yo soy de Newell's’”, explicó.



Y no es la primera vez que al jugador del PSG lo relacionan con otro equipo diferente al de su natal Rosario. Por un buen tiempo, hinchas de River Plate aseguraron que Lío era hincha por como había contenido su celebración con los goles al Millo en el Mundial de Clubes del 2015 o sus reacciones al presenciar la recordada final de Copa Libertadores en Madrid frente a Boca.



Vea acá el fragmento de la charla con Bochini: