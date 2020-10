Más que tres puntos: lo que debe pasar para que Santa Fe sea líder

Santa Fe tiene un difícil partido este lunes a las 8:10 p.m. contra Jaguares en Montería. El conjunto cardenal viene de ganarle a Alianza Petrolera en casa y solamente suma una derrota en las 12 fechas disputadas.



Pasto empató en casa contra Deportivo Cali y sigue líder del torneo, pero solamente llegó a 25 unidades. Los leones tienen 23 y están a la espera de poder cerrar la jornada 13 como líderes del torneo.

Así es líder Santa Fe:

Santa Fe debe hacer lo suyo. Es decir, solamente una victoria lo dejaría como líder. Sin embargo, debe esperar al resultado de Cúcuta vs. Tolima que se jugará este domingo.



Tolima es segundo con 24 unidades y, para que Santa Fe sea líder, no puede ganar. Un empate o derrota, y una victoria de Santa Fe dejarán al cuadro rojo como primero y único líder del campeonato. Cualquier otro resultado lo deja en la parte alta de la tabla, pero no de primero.