La recta final de la Liga: Dimayor definió horarios de la fecha 16

La Dimayor hizo oficial el calendario y horario de los partidos de la fecha 16. Recta final de la Liga Betplay, que empieza a definirse en las últimas jornadas. Junior vs. Millonarios se lleva las palomitas.

LIGA BetPlay DIMAYOR 2020

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 16



24 de octubre



Once Caldas vs Jaguares FC

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win/Win+



Deportes Tolima vs La Equidad

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win+



Junior FC vs Millonarios FC

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+



25 de octubre



Envigado FC vs Alianza Petrolera

Hora: 11:30 a.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win/Win+



Patriotas Boyacá vs Atlético Nacional

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win+



Independiente Santa Fe vs Boyacá Chicó

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win/Win+



América de Cali vs Deportivo Pasto

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win+



Independiente Medellín vs Deportivo Cali

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



26 de octubre



Águilas Doradas vs Deportivo Pereira

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win/Win+



Atlético Bucaramanga vs Cúcuta Deportivo

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win/Win+



*Información de Dimayor