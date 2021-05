'Debieron tomarse medidas', Méndez destapó intimidades en Santa Fe

Este jueves, en charla con Primer Toque de Win Sports, el presidente de Santa Fe se refirió al semestre que ya finalizó para su equipo y que los dejó eliminados tanto en cuartos de Liga Betplay, como en fase de grupos de Copa Libertadores. Eduardo Méndez reconoció que debieron tomar decisiones disciplinarias en casos puntuales y que se vienen medidas en cuanto a la nómina.

"El temor a muchas cosas llevó a que el equipo perdiera la brújula. Sé que debieron tomarse algunas medidas disciplinarias y no se hicieron, y pagamos en la competencia. Se comenten cosas infantiles y no voy a salir a proteger a nadie. Algo tan simple como lo de Auli Oliveros, que se le dio por sacar una foto con una camiseta de River(...) Esas cosas las vi y ya dialogué con el técnico. Se van a tomar medidas en cuanto a la nómina", dijo Méndez.



"Se perdieron muchas de las características con las que venía el equipo. Yo no acostumbro a viajar fuera de Bogotá con ellos, pero comencé a hacerlo. No iba para ver cómo jugaban, fui a ver el comportamiento en los aeropuertos, en los vuelos, en los hoteles, en los pre y post partidos. Detecté y vi muchas cosas que hay que entrar a corregir", contó Méndez sobre el interés de algunos por videosjuegos y no por estar "metidos" en los partidos.



El Presidente de los cardenales dejó claro que la apuesta será la continuidad del proyecto de Harold Rivera, sin embargo si se vienen ajustes en la nómina. "He tratado de buscar lo que sea mejor para Santa Fe. La planificación y la continuidad de los proyectos es importante, y usted lo ve con ese River que sufrió para clasificar".



Finalmente, se refirió al disgusto de los aficionados, a quienes espera en su oficina. "El día a día es esperar a que la hinchada vaya a protestar. Yo no soy de los que salgo corriendo, estaré al frente. Voy a ver qué es lo que quieren. Me dicen que hay que sacar a Torijano, a Giraldo, a Osorio, a ellos no les gusta, pero creo que uno tiene que ser analítico y no desbaratar una institución por un resultado".



Después del empate con Junior en el cierre de la fase de grupos en Libertadores, Santa Fe se concentrará en el segundo semestre del año, puesto que ya quedó eliminado de la liga local, justamente frente al equipo tiburón. En los próximos días se esperan noticias, por lo pronto se habla de la salida de Jeisson Palacios, quien sería pretendido por DIM, y Sherman Cárdenas, quien suena de vuelta para Bucaramanga.