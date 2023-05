Incómodo pleito jurídico de Bedoya contra Santa Fe: hoy es su técnico

¿Cómo explicar que un ex empelado, que entabló una demanda por problemas laborales, sea el bombero que viene a salvarlo? Es fútbol, dicen. Y parece ser la única explicación.

La historia comenzó en el lejano 2019 e involucró a Gerardo Bedoya, hoy DT interino de Santa Fe, a pesar de tener un pleito jurídico en curso contra la institución.



Píldora para la memoria: Bedoya asumió tras la salida de Gustavo Costas y después fue ratificado gracias a sus buenos resultados. Después las cosas no fueron como se esperaba y ese mismo mes de diciembre dio un paso al costado.



Precisamente ahí empezaron sus diferencias con el club: demostró que tuvo un contrato del Primero de marzo al 31 de diciembre de 2019 (inferior a un año) y que tuvo que renunciar debido, según él, al incumplimiento "reiterado" en el pago de sus salarios, vacaciones e indemnizaciones del caso.



El detalle de la discordia es que Santa Fe consideraba que el salario se mantenía del interinato a la permanencia, pero el trabajador creía que difería en varios millones. En sentencia del 10 de septiembre de 2021, proferida por el juez 37 laboral del circuito de Bogotá, le dieron la razón al exjugador y se ordenó pagarle una cantidad muy considerable.



Ante la imposibilidad de un acuerdo, el club llevó el caso una instancia más arriba pero hace casi un año el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá falló la apelación otra vez a favor de Bedoya: "se confirma la sentencia impugnada por encontrarla ajustada a derecho, de acuerdo con las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso", se lee en esta nueva decisión, en la que se especifica que el club se retrasó "en forma reiterada y sistemática" y que no pagaba "de forma oportuna y completa, sin mediar justificación".



El club no se resignó un contempló ir a la casación, una opción que tardaría unos cuatro o cinco años más. Pero entonces sonó el teléfono y el pleito judicial pasó a un segundo plano: Santa Fe volvió a llamar a su exempleado y le pidió que apagara el incendio del despido de Harold Rivera a dos fechas del final de la ronda todos contra todos en Liga Betplay y con el agua al cuello por la clasificación.



¿Por qué él? ¿Por qué en medio de una disputa judicial? ¿Por qué ahora? Para el presidente del club, Eduardo Méndez, no hay conflicto: "Los litigios se solucionan y no tienen que llevarse a extremos, para eso son las conciliaciones. Con Gerardo tenemos una buena relación", dijo en charla con el Vbar de Caracol Radio.



De hecho, el dirigente destacó que el ex cardenal ganó experiencia en Valledupar, aunque con resultados dispares: 5 victorias, 8 empates, 10 derrota, y lo consideró el idóneo para este momento crítico.



¿Y la demanda? Se infiere que habrá una conciliación y que la emergencia jugará a favor de Bedoya, lo que, al final, parece una buena apuesta de su parte. Santa Fe, en todo caso, buscará un nuevo DT pues el contrato actual DT no iría más allá del actual semestre. En fin, es fútbol. Solo así se entiende todo.