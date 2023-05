¿Ahora la culpa es de hinchas de Santa Fe?: 'No apoyan la institución'

En rueda de prensa se confirmó lo que muchos presentían y no pocos anhelaban: Harold Rivera dejó de ser entrenador de Independiente Santa Fe.

La derrota 0-2 contra Atlético Nacional tiene en vilo la clasificación a los cuadrangulares de la Liga Betplay I 2023 y la decisión fue dar un timonazo, aunque solo faltan dos fechas para el final de la ronda todos contra todos.



El presidente Eduardo Méndez confirmó la salida y dijo que el DT "dio un paso al costado", lo que haría pensar que fue un mea culpa por la crisis de resultados, muy a pesar de la mejoría que hubo en el juego.



"Hoy terminamos un ciclo, el que debe responder por todos y el que es el responsable de la institución es el presidente, por eso pongo la cara hoy. El fútbol es de resultados desafortunadamente, siempre hemos creído en el trabajo de Harold, pero las cosas no se dieron, no se han dado y por lo tanto, ya hablé con él, y va a dar un paso al costado”, inició diciendo Méndez.



Pero el dirigente no cree que sea el único responsable y soltó un comentario que enfureció a la afición: “Uno no quisiera tomar estas decisiones pero le toca. Hay que evitar problemas, yo no quiero generar violencia y se dieron cuenta que hay una tribuna enardecida que comienza a dar carga sobre el técnico y se comienzan a meter con el presidente y las directivas. No hay ningún presidente, técnico o jugador que busque malos resultados. El presidente siempre piensa que se hace lo mejor. Ha habido mucha presión. He visto partidos por fuera en donde cuando hay crisis, la hinchada acompaña fervorosamente y levanta la moral al técnico y a los jugadores, acá ha pasado lo contrario, pero esto es el fútbol”, comentó en rueda de prensa.



Visiblemente afectado por la situación, profundizó en los detalles: “se meten con mi mamá que ya está en el cielo, se meten con mi esposa y a ella le pido perdón por meterla en esto, los insultos de hoy ni de los de Sur los espero, y resultaron los de occidental mostrando su cultura, no apoyan a la institución”, dijo.

​

No es la primera vez que Méndez se queja del poco apoyo que cree recibir de parte de la afición, que en el pasado lo increpado en el estadio y le ha hecho reclamos que han rayado en la violencia y los insultos. Pero ¿apuntar a la tribuna por lo que sale mal en la cancha? En todos los terrenos la crisis de Santa Fe es delicada.