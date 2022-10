Ruyery Blanco: ‘El fútbol es duro, incómodo cuando no me convocan’

Atlético Nacional buscará la clasificación en Manizales contra Once Caldas, por la fecha 17 en la Liga BetPlay II-2022. Ruyery Blanco es una variante del ataque que Pedro Sarmiento no ha utilizado hasta el momento. Desde el 2 de septiembre, Blanco no suma minutos con el equipo verdolaga, ya suma varios partidos en los que no es convocado, hasta este encuentro en donde fue citado. Su contrato terminará en junio de 2023 y sobre su momento deportivo, Blanco habló en rueda de prensa.

“Yo no he hablado bien con el profesor Pedro (Sarmiento) en el tema por qué no me está metiendo a jugar. Mientras tanto, yo estoy trabajando de la mejor manera y esperando la oportunidad que ojalá pueda llegar para mostrar lo que todos quieren ver. El tema del préstamo eso lo maneja internamente los directivos, yo sigo trabajando, tratando de hacer las cosas bien, aportarle al equipo y estar dispuesto para lo que me necesite el entrenador”, indicó.



Además, el jugador señaló que “ojalá me hubiesen dado la continuidad como la venían dando en el Unión Magdalena, venía con una expectativa grande de seguir mostrando mis capacidades como jugador, como goleador, la continuidad se bajó un poco, pero ojalá que antes que se termine el contrato poder demostrarle a la gente que puedo aportarle al equipo con goles y buenas actuaciones”.



Además, “la falta de jugar ha sido porque no me han dado la oportunidad que uno quiere, como la vea el profesor. Ojalá puedan dármela, aportar con goles, buenas actuaciones y darle esa felicidad al equipo, la hinchada y la familia”.



Sobre esa falta de continuidad, Ruyery precisó que “no creo que me haya costado conseguir una oportunidad, ojalá se pueda mejorar esta situación, quiero mostrarle a la gente que soy un goleador”.



Finalmente, el delantero expresó que “hay muchas cosas que me quedan positivas, esto del fútbol es duro, es triste y uno se siente incómodo cuando no me convocan, pero se que el equipo tiene jugadores de experiencia, recorrido como Jefferson Duque, que me da ánimo, de los consejos y me aporta ese apoyo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8