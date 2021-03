'Rufay' conmueve con mensaje: pone fin a su carrera, pero hay algo más

El exportero de equipos como América, Millonarios y Santa Fe, quien jugó su última temporada con Jaguares, decidió ponerle fin a una exitosa carrera de más de 20 años. Robinson 'Rufay' Zapata, de 42 años, hizo oficial en Instagram que tomó la decisión de "colgar los guayos", después de conquistar seis títulos en el fútbol colombiano y tres a nivel continental.



El vallecaucano entregó una buena noticia; anunció que "esto sigue" y volverá pronto. Estaría preparándose para regresar como entrenador de porteros.

"Hoy con agrado miro hacia atrás y me siento contento por todo lo realizado en mis 22 años de carrera como futbolista profesional. El motivo real de escribir esto es simple y llanamente agradecer a todas aquellas personas que hicieron parte de mis inicios, mi formación y del recorrido en estos bonitos años de trayectoria", así inicia su conmovedor mensaje de despedida, que acompaña una fotografía de sus primeros pinitos.



"Gracias a Dios por darme el don y guiarme en el camino abriéndome puertas. Gracias a mis padres, hermanos, hermanas, amigos, esposa, hijos y profesores. Viví momentos difíciles y tuve la bendición de contar con personas que me ayudaron a entender que el fútbol es una pasión, pero es fútbol y la vida sigue", dijo.



'Rufay' está disfrutando de su familia, esa que tuvo que esperarlo mientras estaba en concentraciones, viajes y partidos. "Ahora estoy viviendo esa otra parte de mi vida que me hace despertar feliz día a día al lado de mis hijos y mi esposa, disfruto recibirlos cuando llegan del colegio, disfruto de comer un "corrientazo" con mi esposa y estar los fines de semana en casa".



Al final, Zapata le dejó una buena nueva a sus seguidores. Volverá pero para aportar como entrenador. "Una vez más desde el fondo de mi corazón GRACIAS a ustedes por estar ahí. Dios los bendiga mi gente. Ah, pero esto sigue y muy pronto aportaré mi conocimiento a las nuevas generaciones, pendientes".