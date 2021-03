Duelo de necesitados: Águilas y Medellín miden fuerzas en la Liga

Águilas Doradas recibe a Independiente Medellín, por la fecha 12 en la Liga I-2021, encuentro a disputarse este domingo, desde las 5:35 de la tarde en el estadio Alberto Grisales de Rionegro. Otro clásico antioqueño en donde las necesidades de sumar una victoria, toman protagonismo en uno de los duelos más llamativos de la jornada. Los dorados por su segunda alegría en el campeonato, mientras que la escuadra del ‘Bolillo’ buscará cortar la racha de cuatro empates consecutivos.

Águilas se juega un partido bisagra frente al poderoso



Luego de igualar en un partido muy disputado frente a Nacional, Águilas Doradas tuvo una semana larga de trabajo para preparar otro duelo antioqueño, esta vez Medellín será rival del equipo del oriente antioqueño, quienes acumulan una sola victoria en lo que va del campeonato y aunque tiene pocas posibilidades de entrar al grupo de los ocho, necesita sumar para no preocuparse en la tabla del descenso.



“Medellín es un gran equipo, con buenos jugadores en todas sus líneas, se manejan muy ordenados, tiene mucha cautela y atacantes de muchos poderíos. Va a ser un partido muy complicado para ambos. Queremos ganar, ellos para volverse a meter entre los ocho y nosotros para escalar posiciones, seguramente será un juego muy abierto”, destacó el técnico venezolano Francesco Stifano.



El estratega venezolano convocó 18 jugadores para este encuentro, la única novedad es la presencia de Jesús Rivas en lugar de Giovanny Martínez. “Sabemos que estamos pasando por una mala racha, no hemos podido ganar como local y esperamos que, con el trabajo, podamos conseguir los goles que nos permitan sumar.



‘Bolillo’ Gómez y un rompecabezas llamado Medellín



Las lesiones y el covid-19 afectaron esta semana la conformación de la nómina para Hernán Darío Gómez. El conjunto poderoso tiene la obligación de ganar para no perderle pisada a los rivales que están en carrera por un lugar en el grupo de los ocho. Medellín definió 19 convocados para afrontar este partido. En cuanto a las novedades, regresan Víctor Moreno, Juan David Mosquera, Juan Pablo Gallego, José Estupiñán, Robert Harrys y Juan Diego Ospina. Mientras que Alexis Rolín, Yesid Díaz, Agustín Vuletich, Edwin Mosquera y James Sánchez, estarán ausentes en este encuentro.



Hernán Darío Gómez, técnico poderoso analizó este partido como "un clásico, es mano a mano, por ahí los resultados no se le ha dado, pero es difícil. El fútbol colombiano está complicado y cualquiera le gana a cualquiera. Estamos preocupados por conformar un buen equipo, que tenga un estilo de juego", destacó.



Además, ‘Bolillo’ indicó que "queremos tener el orden, la pelota en los pies, ser un equipo que proponga. El partido que más me ha gustado fue contra La Equidad, dentro del trabajo. Ojalá lo volvamos a repetir. Estoy tranquilo, tenemos una horma, un patrón de juego, ese título ayuda a los directivos, a los hinchas. Estamos buscando la clasificación y si no lo conseguimos, no vamos a decir que se acabó el proceso".



Por su parte, Andrés Cadavid remarcó que "tenemos la obligación de imponer nuestro estilo de juego, dar lo mejor de sí, tener la pelota, jugar por las bandas y elaborar rápidamente para conseguir llegadas en el arco contrario. Es importante salir muy concentrados".



Sobre el rival, el capitán rojo precisó que "hemos estudiado a Águilas Doradas la manera como atacan, pero también los errores que cometen en los partidos. Ahí es que debemos atacarlos, nosotros debemos tener cuidado de jugadores muy desequilibrantes y estar a la altura del compromiso. Es un partido duro, pero tenemos la responsabilidad de conseguir un triunfo".



Datos entre Águilas Doradas e Independiente Medellín



Por Liga, Águilas Doradas e Independiente Medellín se han enfrentado en 24 oportunidades, los dorados ganaron ocho, mientras que el poderoso ganó en 10 oportunidades y seis empates cierran la estadística. En cuanto a goles marcados, Águilas anotó 23 y el DIM 25.



Águilas Doradas ganó cuatro de sus últimos siete duelos contra Independiente Medellín en Primera División (tres derrotas); la misma cantidad que en sus restantes 17 duelos en la máxima categoría (cuatro victorias, seis empates y siete derrotas).



El conjunto del oriente antioqueño ha ganado un solo partido en la Liga I- 2021 (cinco empates y cuatro derrotas), y ninguno de los últimos siete (cuatro empates y tres derrotas). Los últimos 25 goles de Águilas Doradas en Primera División fueron convertidos desde dentro del área (siete de penal).



Independiente Medellín empató sus cuatro últimos duelos en Primera División; es su mayor número de empates consecutivos en Primera División desde 2014 (también cuatro empates). Agustín Vuletich, de Independiente Medellín, es el máximo goleador de la Liga I-2021, con siete anotaciones; su promedio en este torneo es de un gol cada 106 minutos en cancha.



Alineación probable



Águilas Doradas: Carlos Bejarano; Mateo Puerta, Jeisson Quiñones, Luis Payares, Alejandro Artunduaga; Juan Pablo Otálvaro, Óscar Hernández, Christian Marrugo, Fredy Salazar, Jhon Pérez; César Arias.



D.T.: Francesco Stifano.



Independiente Medellín: Luis Erney Vásquez; Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; Juan Carlos Díaz, David Loaiza, Kevin Londoño, Robert Harrys, Matías Mier; Leonardo Castro.



D.T.: Hernán Darío Gómez.



Hora: 5:35 p.m.



Estadio: Alberto Grisales.



Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar).



T.V.: WIN Sports +





