Cuadrado llegó enchufado y James baja hasta abril: ¿récord a la vista?

A pesar de la reciente eliminación de la Juventus en la Champions League, el lateral colombiano Juan Guillermo Cuadrado mostró que anda en gran nivel pese a haber estado ausente por unas jornadas a causa de una lesión. Regresó y fue gran protagonista en la victoria italiana 3-2 frente al Porto, donde se reportó con una asistencia.



Aunque a los de Turín no les alcanzó para imponerse en la serie a avanzar a cuartos de final, el colombiano dejó gratas sensaciones y ya hace parte de una lista de "imprescindibles" en medio de una tormenta que se desató tras la eliminación. Varias salidas se avecinan, pero la de Cuadrado no.

Sin embargo hay un dato interesante que dejó la semana que está por terminar. Juan Guillermo llegó a 14 asistencias en la temporada que está en marcha, la más reciente fue frente al Porto para el 2-1 parcial, tanto que anotó Federico Chiesa. Cuadrado fue determinante con ese pasegol y un par de asistencias más que no acabaron en gol; también estrelló un remate en el palo.



Con esta cifra, el nacido en Necoclí (Antioquia) está muy cerca de alcanzar el registro de James Rodríguez, que en su mejor temporada en Europa (2014/15) consiguió 18 asistencias con la camiseta del Real Madrid, esto sumando todas las competencias oficiales en Europa.



Cuadrado ya superó su mejor registro personal que lo tenía desde 2013/14 cuando jugó para la Fiorentina, donde además de poner 11 asistencias anotó 15 goles. En la campaña 2016/17 había tenido 10 asistencias con la Juve, equipo al que llegó en 2015 después de jugar en la Premier League con Chelsea.



Según el registro de Transfermarkt, el colombiano suma las 14 asistencias en 27 partidos (por todas las competiciones) y aporta con un asistencia cada 149 minutos, en promedio, puesto que ha estado en cancha 2.088 minutos. Lo curioso es que esta es la primera temporada en la que no ha marcado gol desde su llegada a Juventus. En 2017/18 anotó cinco y en la pasada temporada se reportó con tres.



Lo cierto es que con la ausencia de James Rodríguez en Everton, que según el técnico Carlo Ancelotti volverá hasta abril mientras se recupera de sus molestias físicas, Cuadrado tendrá una buena oportunidad para seguir mejorando su registro y por qué no, superar el del '10'. Por lo pronto, este domingo los de Turín visitarán a Cagliari por la Serie A y el colombiano hace parte de los convocados por Andrea Pirlo. Seguramente será titular.