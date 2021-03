¿Por qué Everton le hará fuerza a dos históricos de la Premier League?

Everton perdió este sábado 1-2 contra Burnley, en partido de la 28ª jornada de la Liga de Inglaterra. Así, los ‘toffees’ comprometieron sus aspiraciones de clasificarse a Champions o Europa League, pues siguen fuera de los cinco primeros puestos y dependen de otros resultados para no bajar más posiciones.



Primero, es bueno repasar los resultados que van de la jornada:



Newcastle 1-1 Aston Villa

Leeds 0-0 Chelsea

Crystal Palace 1-0 West Bromwich Albion

Everton 1-2 Burnley

Fulham 0-3 Manchester City



Este domingo continúa la jornada con estos partidos:



Southampton vs. Brighton

Leicester City vs. Sheffield United

Arsenal vs. Tottenham

Manchester United vs. West Ham



El lunes se jugará Wolverhampton vs. Liverpool



Es así que Everton le hará fuerza este domingo a dos históricos de la Premier: Arsenal y Manchester United. ¿Por qué? Ambos equipos enfrentan a rivales directos en la búsqueda de un cupo a torneos continentales. En el duelo de Londres, es necesario un triunfo de los ‘gunners’, pues un empate o un triunfo de los ‘spurs’ supone que el equipo de Carlo Ancelotti bajaría un puesto más en la tabla.



En Old Trafford el ganador también debe ser el local, el United, porque los ‘hammers’ tienen 48 puntos y Everton 46, así que si suman se alejarán un poco más.



El lunes, lo mejor para Everton es que Wolverhampton, también local, le gane a Liverpool. Si los ‘reds’ suman tres puntos igualarán a los ‘toffees’, pero se quedarán con la sexta casilla por tener mejor diferencia de gol.



Así está la tabla de posiciones de la Premier League