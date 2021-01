‘Sumar una semana más de trabajo nos ha beneficiado ‘: Hubert Bodhert

Águilas Doradas comenzó una nueva semana de trabajos, pensando en el debut de la Liga I-2021, enfrentando al América de Cali. Hubert Bodhert nuevo entrenador del conjunto dorado está motivado por el comienzo en este equipo y confía en arrancar con una victoria en condición de visitante.

“Nuestros objetivos están en buscar el título, contamos con una base y eso motiva para tomar este proyecto. A esta base, trajimos jugadores que van a enriquecer la nómina. Estamos pensando primero en lograr la clasificación y luego conseguir el título”, precisó Bodhert.



En cuanto a las labores con el grupo, Hubert comentó que “sumar una semana más de trabajo nos ha beneficiado, esto nos dio la posibilidad de conseguir la mejor titular, donde buscaremos el triunfo frente a América. Tenemos un equipo conformado y estamos evaluando opciones para reforzar más posiciones”.



Además, “tenemos una idea de juego muy marcada y llegamos para ponerle nuestro toque, queremos un buen manejo de balón, que estéticamente sea del agrado de todos y pueda conseguir los resultados”.



Sobre los juveniles, el cartagenero resaltó que “los muchachos han estado en una actitud extraordinaria, son grandes personas y es lo que me tiene contento. Que cada día tienen la intención de seguir creciendo”.



Finalmente, se refirió a su salida de Once Caldas y lo que espera lograr con Águilas. “Todo ciclo que inicia tiene una terminación, en Manizales el ciclo se cerró en su momento. En lo personal, gozo de una buena imagen a nivel nacional y cuando se presentó la oportunidad de Águilas no dudé en llegar a sumar en este proyecto. Me visualizo y me hallo en un proyecto como este, es un equipo maduro y con muchas aspiraciones”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8