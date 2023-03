En Junior no pega la rotación: 'vamos a dar continuidad a una nómina'

Juan Carlos Osorio reclama el honor de ser el máximo exponente. Pero Jorge Luis Pinto dijo que él había inventado la rotación hace 30 años. Lo cierto es que no todos los entrenadores le copian a esa práctica y prefieren los onces de gala.

Parece ser el caso de Arturo Reyes, entrenador de Atlético Junior y quien tuvo un alivio tras la primera victoria en Liga Betplay (1-0 contra Equidad) para implementar su plan con más tranquilidad.



"La premura de los resultados, un grupo nuevo pero la afición, los directivos, la prensa, todos con la premura de ganar, nosotros mismos también la tenemos. Hay equipos que engranan más rápido, Junior se ha demorado pero esperamos mejorar la autoestima y la confianza"; reconoció en Win Sports.



¿Seguirá haciendo cuatro y hasta cinco cambios para aliviar cargas? "Cuando el resultado no se da el entrenador busca opciones, pero vamos a darle continuidad a una nómina, es la intención", dijo claramente el DT del equipo tiburón.



De eso no duda, como tampoco de su política de puros costeños: "Junior necesitaba un proyecto diferente, jugadores de la región, que sintieran más la camiseta, lo que no quiere decir que los que vienen de afuera no quieren a la institución, pero esto se está materializando, ya tres de los que vienen del Barranquilla fueron inicialistas entre 28 jugadores, solo falta Mena pero lo será porque vienen partidos seguidos", explicó.



Reyes se permite también el placer de un jugador top en su plantilla: "Juanfer es un líder, él genera mucha atracción de afición y los medios, nos ha venido bien aunque antes otros resultados no se daban, su comportamiento dentro y fuera de la cancha ha sido espectacular y sus mejores momentos están por venir".



Sobre Tolima, siguiente rival, el DT de Junior concluyó: "Estamos en situaciones parecidas con Tolima pero el profe Hernán lleva más tiempo y eso da cierta ventaja nosotros estamos bien, con entrenamientos intensos, están casi todos a disposición salvo Andueza, contaremos con la mayoría para el partido contra Tolima".