Deportivo Cali: exigen más oportunidades para este jugador

Deportivo Cali está pasando por un momento crítico en la temporada 2024 y aún siguen peleando por entrar en zona directa del descenso, así que los resultados en esta recta final serán cruciales para ir teniendo un panorama más claro de cara al próximo semestre.



Tras la salida de Jaime de la Pava de la zona técnica por malos resultados, el equipo aún no levanta y con Hernando ‘Cocho’ Patiño siguen en la búsqueda de encontrar el camino correcto.



Sin embargo, a la luz pública han salido algunos problemas cuando De la Pava era el técnico, pues no daba muchas oportunidades a algunos jugadores, siendo Nicola Protefa de los primeros que declaró esas diferencias.



Ahora, el tema radica con que el jugador argentino Lautaro Villegas, quien también ha tenido poca continuidad y el representante del jugador, Ramiro Sosa, aseguró en una entrevista con el periodista Diego Saviola que hubo algo oscuro con el anterior cuerpo técnico, así que pide más chances de ser protagonista.



“Lo que puedo decir es que todas esas expectativas al día de la fecha, no tuvieron lugar y Lautaro jugó el 14% de los partidos. Honestamente, el técnico anterior jamás le dio la oportunidad que se le tiene que dar a una persona que se necesita adaptar y ganar confianza”, dijo Ramiro Sosa.



Además, agregó: “nosotros vamos a las prácticas y sabemos perfectamente que hace goles en los entrenamientos. El anterior técnico lo ponía, luego no aparecía y esas contradicciones juegan en contra”.



La actualidad de Lautaro Villegas no es muy buena, pues en lo que lleva en Deportivo Cali apenas ha jugado 9 partidos, siendo titular en apenas dos oportunidades y no ha conseguido hacer goles.



Cabe mencionar que Villegas llegó al Cali con una buena cantidad de goles en Tallares de Argentina al conseguir 13 goles en 33 partidos jugados, números que llevaron al delantero a llegar al Cali, pero por infortunio del delantero no ha conseguido revalidar esa racha goleadora.