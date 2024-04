Repetto fue autocrítico y lamentó falta de definición ante Fortaleza

Atlético Nacional cayó con Fortaleza este viernes en el estadio Atanasio Girardot en un partido que se resolvió a favor en dos jugadas de los bogotanos que dejaron en ‘shock’ al equipo de Pablo Repetto que no pudo conseguir el empate pese a las numerosas oportunidades.



Pues bien, finalizado el juego, el entrenador uruguayo y dejó sus sensaciones de la derrota que complica al verdolaga para entrar a los ocho.



“Nos cortan una racha, un envión anímico importante. Fue un partido que parecía que lo podíamos llevar de otra manera porque lo veníamos ganando. Fueron dos minutos fatales. El primer gol es mérito de ellos y la segunda es una jugada rara que nos termina condicionando. El rival supo aprovechar los errores y las jugadas rápidas”, comentó de inicio.

“Tuvimos situaciones para empatarlo, pero esto es de goles y no convertimos y esto nos deja relegados sabiendo que nos quedan cuatro finales. Vamos a pelear estos partidos y meternos a los ocho”, agregó sobre el juego.



Después, explicó los cambios en el juego: “Nosotros veíamos que cuando empieza el ST parecía algo similar al primero por lo que generamos chances claras a través del juego. El equipo cayó en no generar e intentamos tener más peso de área, ponemos dos delanteros, faltaba un tramo importante y cambiamos los extremos para darle frescura al equipo. Tuvimos la posibilidad, pero no entró. El ingreso de Duque era para darle balance al medio, para evitar las contras”.



Por su parte, Repetto fue autocrítico y reconoció que se pecó en la definición: “El golero de ellos tuvo buen partido, hubo dos jugadas puntuales en donde fue decisivo. Hubo ansiedad en la definición y eso nos jugó en contra porque teníamos la necesidad de ganar”.



Finalmente, se refirió a las palabras de Juan Carlos Osorio sobre Nacional y no profundizó en el tema: “No voy a dar opinión de lo dice otro entrenador. Hablar de esos temas cuando se pierde, creo que no se puede ir a un extremo o a otro. Había como trabajar en este equipo y se tiene que seguir mejorando. Hubo cosas buenas pese a la derrota. Esta caída nos deja con menos posibilidades, pero estamos para competir y no bajaremos los brazos”.