Da la razón a críticos: vea rendimiento de Bodmer frente a Nacional

Se notan todas las costuras el día que las cosas salen mal, que el oponente, un acérrimo rival, gusta y golea y el error propio le facilita todo el trabajo.

Por eso, aunque pasan las horas, no hay consuelo en Atlético Nacional, después de la goleada 4-1 que le propinó el América de Cali en la segunda jornada de la Liga Betplay I 2024.

​

​Se lamentan tantas y tan evidentes fallas defensivas y ahora la lesión de Bernardo Espinosa, el rescatable de aquella debacle, quien debió ser operado y será baja por al menos diez días. Y se apunta, cómo no, directamente al técnico Jhon Bodmer, cuyo carácter tranquilo casi desespera a una afición que quiere cabezas después de la dura caída.



Ya nadie recuerda que ganó una Copa Colombia, que garantizó un acceso a torneo internacional, que cotizó a varios jugadores propiedad del club y los hizo titulares. Todo eso que le reconocen hoy a Gamero a Millonarios, ya no tiene validez para muchos.

​

Sin embargo, vale decir que, a la luz de la estadística, esos críticos tienen razón: el rendimiento del joven entrenador sigue sin ser determinante.

​

​Desde que llegó a cargo, Bodmer totaliza 16 partidos dirigidos, con un balance irregular: tiene 7 victorias pero también 7 derrotas, lo que hace que su equipo sea desequilibrado, antes y después de la llegada de los refuerzos.

​

Y no solo eso: la diferencia de gol es francamente preocupante, pues los suyos anotaron 21 veces pero recibieron 24 goles, lo que confirma la primera tesis del equipo poco confiable. ¿Conclusión? Un rendimiento del 48 por ciento que les da muchas dificultades a sus seguidores a la hora de defenderlo.

Rendimiento de Bodmer en Nacional Foto: Sofascore para Futbolred

Lo que juega a su favor es que, al menos en el papel, al apuesta por esta idea técnica es a largo plazo. Eso y el espejo de un Millonarios que aguantó el primer chaparrón de malos resultados para cosechar los títulos y las alegrías de hoy, apoyan esa intención. Pero también hay que decir que Nacional no es lo mismo, que tradicionalmente no soporta procesos sin buenos resultados y suele cobrarle todo lo que va mal al DT.



Por ahora la directiva no tendría un timonazo más en sus planes. Pero eso es presión para Bodmer pues va entendiendo que, como en el mito de los gatos, ya la goleada contra América le costó una vida. El margen de error es cada vez menor.