A Dudamel le falta una ficha en el rompecabezas del Deportivo Cali

Deportivo Cali hizo este lunes la primera atención a medios en el nuevo año, 6 días antes de iniciar la defensa de su título frente a Jaguares en Montería.





El técnico Rafael Dudamel encabezó la rueda de prensa y dejó un interrogante, aunque no dijo la posición en que considera le falta un refuerzo, dejando la duda si es en la de laterales, ya que en las otras ha recibido nuevas incorporaciones.



El experimentado Juan Camilo Angulo se fue al Tolima y según rumores, Darwin Andrade tampoco continuará en el campeón colombiano.



“Cuando armo el rompecabezas me está faltando una ficha, para los torneos que debemos afrontar, ya los directivos lo saben, pero para comenzar competencia estamos bien”, sostuvo el entrenador venezolano.



De otro lado, el atacante canterano Carlos Lucumí regresó al club después de realizar una muy buena campaña en su paso por Fortaleza el año pasado, al anotar 10 goles.



Dos horas después, en charla con el Súper Combo del Deporte, el presidente Marco Caicedo dijo que "estamos muy felices con este Cali 2022, es un campeón 2021 mejorado",



Sobre la decisión de no comprar los derechos deportivos de Andrés Colorado, señaló que "no tenemos la más remota posibilidad, cuando traje a Colorado todo el mundo se me encima, qué como era posible que trajera un jugador de la B".



El club sigue haciendo grandes esfuerzos económicos y ya renovó los contratos de sus jugadores más experimentados, el último Ángelo Rodríguez hasta diciembre de 2023.



Sobre la posibilidad de la solicitud que le ha hecho Dudamel, el directivo señaló que "hemos venido trabajando con el área deportiva, para ir trabajando este rempecabezas con el 'profe'. Hay un tema que el 'profe' no entiende porque no le compete a él y es el financiero. Lamentablemente me volé en un 17% del presupuesto optimista, le pedí al 'profe' que me diera la lista de Papá Noel, pero a, Papá Noel a veces no le caben todos los regalos".



También agregó que la transferencia del volante Jhojan Valencia se dio por la venta del 80% de los derechos y la institución se reserva el 20% restante.



El directivo reveló que el costo de la nómina verdiblanca es de $2.000 millones al mes, por lo que financieramente no puede competir con otros clubes.



Los jugadores que han salido de la institución son: Andrés Arroyo, Rafael Bustamante, Juan Camilo Angulo y Jhojan Valencia.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces