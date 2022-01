El campeón también hace limpieza: Cali sale de uno de sus extranjeros

Deportivo Cali trata de armarse de la mejor forma para competir en la Copa Libertadores desde la fase de grupos y defender el título de la Liga BetPlay desde el próximo 23 de enero.



El técnico Rafael Dudamel y el Comité Ejecutivo trabajan en la confección de la actual plantilla, que tiene por ahora como único jugador confirmado al volante chileno Sebastián Leyton.



También se espera la oficialización de Harold Santiago Mosquera, el lateral derecho Aldair Gutiérrez y la del arquero canterano Johan Wallens.

Del club también salió el mediocampista Jhojan Valencia para el Austin, de la MLS, mientras que todo indica que Cortuluá no prestaría más a Andrés Colorado, convocado a la Selección Colombia para el partido de este domingo frente a Honduras en Fort Lauderdale (Estados Unidos).



Pues bien, la institución también confirmó que el volante argentino de segunda línea Franco Torres, de 25 años, tampoco, no hará parte del plantel del presente año, por lo que debe regresar al Acassuso, dueño de sus derechos deportivos.



Franco llegó al Cali el 14 de enero del año pasado bajo el mando del uruguayo Alfredo Arias, pero tuvo muy pocas posibilidades. Lo mismo ocurrió cuando Rafael Dudamel asumió la conducción técnica del elenco ‘azucarero’. Torres jugó 9 partidos, solo en uno como titular, y no marcó gol.



En esas condiciones era muy difícil que pudiera quedarse en el conjunto verdiblanco, que mantendrá su base campeona y sigue haciendo lo posible por tener un equipo competitivo en el certamen continental.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces