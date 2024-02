¿Por qué Beckham David Castro no jugará duelo Nacional vs Millonarios?

Millonarios se enorgullece de varias joyas que ha encontrado en su cantera y que han sido definitivas en el proyecto de Alberto Gamero en el club, que ya tiene títulos de Liga, Copa y Superliga.

Varios han sido los buenos hallazgos, pero uno de los últimos es Beckham David Castro, un extremo con gran pase, ubicación y remate, que llegó para aliviar las ausencias de Óscar Cortés y Daniel Ruiz y se fue quedando con la titularidad.



El problema es que este inicio de 2024 no ha sido tan feliz como se esperaba, en parte por el regreso de Ruiz desde Brasil, por el fichaje de Giordana y, hay que decirlo, porque no ha vuelto a ser tan definitivo como en la última temporada.



Su ausencia fue una de las grandes novedades en la convocatoria del azul para el clásico de este domingo contra Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, un escenario que justo le trae un lindo recuerdo. El cartagenero no olvida que el 20 de mayo de 2023, después de 7 partidos con el primer equipo azul, logró anotar su primer tanto contra Independiente Medellín, una asistencia de Leonardo Castro que celebró a rabiar.



¿Qué pasó? El técnico Gamero puede estar pensando en un golpe de atención a su pupilo, pues decidió dejarlo en Bogotá y darle el jugar entre los viajeros a Neiser Villarreal, otro de los buenos prospectos de la cantera.



Castro no tuvo un buen partido en la victoria ajustada contra América de Cali (1-0) y es momento para el joven delantero de tomarlo como es, una decisión por el bien del equipo pero también por su propio bien: necesita trabajar en lo que sabe que no ha salido bien y volver recargado a recuperar su lugar.