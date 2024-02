Nacional vs Millonarios: esto es lo que cuestan sus nóminas

Atlético Nacional y Millonarios se volverán a enfrentar en un clásico de gigantes, siendo el primer duelo del 2024, el cual genera mucha expectativa, pues para esta temporada han sumado refuerzos que sin duda han mejorado sus plantillas.

En la temporada pasada dejaron grandes duelos, pero ahora es otra historia y este será el punto de partida de lo que pueden ofrecer los dos en cuanto a calidad de su nómina.



El clásico los recibe a ambos dentro de los ocho, pero el embajador llega con mejor presente pese a las considerables bajas que no estarán en este partido, mientras que el verdolaga ha tenido críticas por el estilo que ha impuesto Bodmer.



Siendo el primer clásico entre ambos en 2024, el valor de las nóminas cambian por los refuerzos que han llegado y otros jugadores que se han marchado de los equipos.





Según datos extraídos de Transfermarkt, ambos equipos tienen un valor de nómina parecida, pero hay una leve ventaja para Millonarios, quien suman 24,9 millones de euros, mientras que Atlético Nacional suma 21,4 millones de euros.



En Millonarios el jugador más caro es Daniel Ruiz con 3,5 millones de euros, mientras que en Nacional el arquero Santiago Rojas, quien no ha jugado regularmente, es el de mejor costo con 1,5 millones de euros, los mismos de Andrés Felipe Román, pero se encuentra lesionado.



Sin embargo, si descontamos algunos jugadores que están lesionados y que no serán de la partida como el caso de Millonarios que no contará con David Mackalister Silva, Daniel Cataño, Juan Carlos Pereira, entre otros, el costo puede cambiar un poco, pues llegaría a un valor aproximado de 21 millones de euros, igualando un poco lo que cuesta la del conjunto verdolaga.